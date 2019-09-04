Воронков о выступлении Лукашенко на конференции по борьбе с терроризмом: это очень сильный сигнал сплотиться

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на конференции по борьбе с терроризмом стало очень сильным сигналом международному сообществу сплотиться. Это отметил заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сегодня на встрече с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно во второй раз быть в этом кабинете и поговорить с вами, - сказал Владимир Воронков. - Я очень вам благодарен за вчерашнее выступление. Это был очень сильный сигнал международному сообществу сплотиться в борьбе с терроризмом, который остается одной из основных мировых проблем. Чтобы его победить, надо действовать комплексно".

/Будет дополнено/.-0-