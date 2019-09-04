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04 сентября 2019, 12:06

Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь как основательница ООН продолжает играть роль одного из лидеров этой организации. Важность этого отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Владимир Воронков подчеркнул, что сегодня состоялся очень обстоятельный разговор с главой белорусского государства по международной повестке дня. "Борьба с терроризмом является приоритетом для всех государств, поскольку это реальная угроза человечеству. И то, что Беларусь активно работает на данном направлении, это очень важно и говорит о том, что Беларусь продолжает играть роль одного из лидеров организации. Мы помним, что Беларусь была в составе основателей ООН", - продолжил заместитель генерального секретаря.

"Эта традиция активной работы продолжается, и контртеррористическое направление тому подтверждение", - заметил он.

Владимир Воронков также считает, что конференция в Минске - очень важное международное событие. "Потому что на ней речь идет о том, как лучше противодействовать попыткам террористов привлечь к своей деятельности новые технологии, их попыткам использовать интернет для вербовки и привлечения средств на террористическую деятельность. Если в этой сфере мы не добьемся успеха, то победить терроризм мы не сможем, - это острие, это пик", - продолжил он.

Замгенсека высоко оценил тот факт, что Беларусь является одним из лидеров процесса по противодействию терроризму: "Вчерашнее выступление Президента Александра Лукашенко на конференции было очень важным сигналом международному сообществу о том, что надо сплотиться в борьбе с террором, что только общие усилия, крепкая солидарность на этом треке всех государств и участников может привести к окончательной победе. Это будет трудная борьба, но такие мероприятия, как конференция в Минске, работают на эту консолидацию".

Он также коснулся темы противодействия финансированию терроризма, напомнив о принятой ранее Советом Безопасности ООН соответствующей резолюции. Владимир Воронков обратил внимание на тот факт, что террористы обладают огромными средствами: "По самым скромным оценкам, в кассе ИГИЛ находится до $300 млн, они используются для проведения террористических атак по всему миру. Противодействие финансированию - одна из главных задач ООН. По этому вопросу мнение всех государств совпадает, что это одна из самых серьезных проблем в борьбе с террором. Думаю, что это сотрудничество по противодействию терроризму будет все активнее налаживаться". -0-

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