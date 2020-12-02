2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель инициативы "Круглый стол демократических сил", политолог Юрий Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии. Об этом он рассказал в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наш "Круглый стол демократических сил" выступил с идеей политической амнистии. Мы будем обращаться к Всебелорусскому народному собранию с такой инициативой, чтобы оно поддержало и обратилось в Палату представителей, Совет Республики и к Президенту с идеей политической амнистии для тех, кого сейчас называют политзаключенными", - отметил Юрий Воскресенский.

По его мнению, если такое решение в итоге будет принято, это станет "очень милосердным и сильным шагом". "Это та перезагрузка, которую от нас ожидает часть общества", - подчеркнул политолог.-0-