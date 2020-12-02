Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:44 Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году Общество
20:31 Случай заражения коронавирусом домашнего питомца выявлен в Словении В мире
20:13 ГАИ: многих несчастных случаев можно избежать, обучив ребенка правилам поведения на дороге Общество
19:57 Женская теннисная ассоциация ввела новый фирменный стиль Спорт
19:51 Совет коллективной безопасности ОДКБ одобрил 15 документов Политика
19:43 Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии Политика
19:30 На диалоговых площадках и в парламенте собрано более 8 тыс. предложений по изменению Конституции Общество
19:28 ГКСЭ определил требования к материально-технической базе и условиям проведения судэкспертиз Общество
19:23 Гайдукевич: надо запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне Политика
19:18 Названа стоимость российской вакцины от коронавируса В мире
19:15 В Минске расширен перечень объектов, предоставляемых безвозмездно под создание рабочих мест Регионы
19:08 С начала года в Минске под колесами авто погибли 16 человек Происшествия
18:54 Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей Культура
18:53 Выставка работ белорусского художника Николая Кузьмича Byzantium открылась в НХМ Культура
18:39 Диалог способствует конструктивному развитию страны - мнение Регионы
18:36 Караник: сельское хозяйство и сфера переработки стали драйверами экономики Гродненской области Регионы
18:35 Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах Общество
18:28 Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске Культура
18:14 Караев: выстроена четкая система обратной связи и реагирования на обращения и проблемы людей Регионы
18:03 Россия выдала Беларуси участника банды Морозова Происшествия
18:00 "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ Президент
17:56 Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих Общество
17:48 Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве Общество
17:40 Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
17:39 В Иваново при пожаре спасли женщину и ее 4-летнего внука Происшествия
17:34 Из-за неправильно выбранной водителями скорости за 11 месяцев на дорогах Минска погибли 9 человек Происшествия
17:34 В Минске лицеист повредил камнем служебный транспорт - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:31 Генсек ООН предупредил об угрозе появления новых зоонозных вирусов В мире
17:26 Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
17:15 Путин: вакцинация врачей и учителей от COVID-19 может начаться на следующей неделе В мире
Все новости
Все новости
Политика
02 декабря 2020, 19:43

Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии

Юрий Воскресенский. Фото из архива
Юрий Воскресенский. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель инициативы "Круглый стол демократических сил", политолог Юрий Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии. Об этом он рассказал в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наш "Круглый стол демократических сил" выступил с идеей политической амнистии. Мы будем обращаться к Всебелорусскому народному собранию с такой инициативой, чтобы оно поддержало и обратилось в Палату представителей, Совет Республики и к Президенту с идеей политической амнистии для тех, кого сейчас называют политзаключенными", - отметил Юрий Воскресенский.

По его мнению, если такое решение в итоге будет принято, это станет "очень милосердным и сильным шагом". "Это та перезагрузка, которую от нас ожидает часть общества", - подчеркнул политолог.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото из архива Совет коллективной безопасности ОДКБ одобрил 15 документов
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: надо запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне
Фото из архива Главы государств ОДКБ приняли решения по усилению миротворческого потенциала организации
Фото из архива КАЗИНФОРМ Лидеры стран ОДКБ призвали ОБСЕ, НАТО и ЕС к обсуждению стратегий безопасности
Станислав Зась. Фото из архива Зась: рост числа вызовов и угроз не повлиял на дееспособность ОДКБ
Касым-Жомарт Токаев. Фото ТАСС Токаев: ОДКБ - действенный механизм взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз
Главное
Александр Лукашенко "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ
Головченко назвал рост благосостояния населения главной целью программы деятельности правительства до 2025 года
В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала
В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!
Топ-новости
Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ
Лукашенко заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси
Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии
Минтруда о переформатировании пенсий: будем максимально развивать добровольное пенсионное страхование
Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году
Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах
Правительство Беларуси разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий
Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске
Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного
Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей
В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства
Кунцевич: миролюбие и добрососедство являются неотъемлемой частью природы белорусов
Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии
Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.