Воскресенский: Литва своей санкционной политикой отстрелила себе ноги и руки

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва своей санкционной политикой отстрелила себе ноги и руки. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если Америка еще может вводить санкции (может экономически себе позволить), то Литва своей санкционной политикой отстрелила себе и все ноги, и все руки", - сказал Юрий Воскресенский, комментируя шаги литовского руководства в отношении Китая и Беларуси.

По его мнению, такой политический курс в Литве приведет только к распаду государства.

"Я думаю, что скоро в политической науке появится термин "прибалтийский политический камикадзе на примере литовских политиков", - сыронизировал в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-