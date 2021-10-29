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29 октября 2021, 15:26

Воскресенский на форуме в Вероне: европейцы меняют ярлыки в отношении Беларуси на конструктивный интерес

Юрий Воскресенский. Фото из архива
Юрий Воскресенский. Фото из архива

29 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Европейцы начинают менять ярлыки и штампы в отношении Беларуси на конструктивный интерес. Такими наблюдениями поделился с корреспондентом БЕЛТА в кулуарах проходящего в итальянской Вероне XIV Евразийского экономического форума директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.

"Интерес к Беларуси по сравнению с прошлым годом стал гораздо конструктивнее, - сказал Юрий Воскресенский. - Этот интерес не сопровождается ярлыками, которые были раньше, он стал классическим, когда европейцы интересуются, нормализовалась ли в Беларуси ситуация, все ли спокойно, какие будут институциональные преобразования? Раньше этот интерес сопровождался прежде всего штампами, в которых Беларусь рисовали страной, где не действует ни право, ни закон, где мучаются люди. А на самом деле в связи с ковидом мы увидели, что люди мучаются в Европе, когда ты не можешь даже поесть без ковид-паспорта. Мы увидели, что здесь на самом деле воплотилась оруэлловская реальность с ковидной диктатурой".

Юрий Воскресенский сообщил, что на форуме в Вероне он представляет гражданское общество Беларуси. "Организаторы форума - представители итальянской ассоциации "Познаем Евразию" - больше всех европейцев глубоко погружены в вопросы России и всех постсоветских стран, - отметил он. - И они говорят, что было бы очень печально, если бы вы повторили путь Украины или других стран, которые находятся сейчас в перманентном политическом кризисе, а он ведет за собой социально-экономический кризис".

Эксперт также обратил внимание, что спикеры веронского форума говорили о начале выхода мира из пандемии, в связи с чем будет создаваться новая социально-экономическая картина мира. "И в этой новой социально-экономической картине Беларусь может резко укрепить свои позиции, прежде всего связанные с нашим промышленным и экспортным потенциалом, то есть занять эти ниши, - полагает он. - Это очень важно, особенно с учетом того, что на подобных форумах каким-то образом присутствуют представители беглой оппозиции, которые дискредитируют нашу страну на международной арене. Так вот, когда иностранные партнеры слушают уже два мнения, они понимают, что не все так однозначно. И в этом плане очень важно, чтобы наш голос, я имею в виду голос Беларуси, звучал по всем каналам: и по государственным, и по таким неофициальным гражданским".

"Сейчас организаторы таких статусных экономических форумов хотят слышать голос представителей белорусского гражданского общества, которые находятся внутри страны, в том числе для принятия взвешенных управленческих решений, - продолжил Юрий Воскресенский. - Потому что те люди, которые находятся вне страны, они полностью оторвались от реальности, живут в своем вымышленном мире. Они стали неадекватными. И это не какая-то негативная характеристика, это объективная констатация".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека". Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум.-0-

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