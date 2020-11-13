Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский рассказал, что Министерство юстиции 28 октября зарегистрировало учреждение "Круглый стол демократических сил". Сегодня у этой площадки появился свой офис.

"Мы рассматриваем эту площадку как оператора национального общественно-политического диалога от оппозиции. Мы планируем работу круглого стола поделить на секции. В частности, будет создан международный комитет, правозащитная комиссия, комитет по образованию. Волонтеры и активисты оппозиции будут распределены в том числе по этим направлениям, - отметил политолог. - В течение ноября будут вырабатываться предложения в Конституцию. Затем - предложения в смежные отрасли права. Мы собираемся использовать интернет-технологии с учетом того, что Беларусь имеет в этом большие наработки. В частности, планируем создание своей собственной интерактивной платформы, где будем проводить голосование по вынесенным на обсуждение вопросам".

Юрий Воскресенский подчеркнул, что определенные политические силы стремятся сорвать общественный диалог. "На наших активистов оказывалось колоссальное давление. Пошли на такой цинизм, что даже эту трагедию с погибшим парнем используют для своих каких-то провокационных целей, - заявил он. - Мы не говорим, что выступаем на одной из сторон. Мы предоставляем все условия, наработки и технологии для разрешения конфликта, но в правовом поле. То есть наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс, а не толкать их под уголовные преследования. Надо беречь людей".-0-