Воскресенский поделился подробностями создания партии "Демократический союз"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ поделился подробностями создания партии "Демократический союз", сообщает БЕЛТА.

"Наша площадка, на которой сейчас формируется партия, - это фактически политический коворкинг. Можно ее назвать "политический ПВТ". Мы предоставляем всем желающим политически активным гражданам помещение, организационно-техническую, юридическую помощь, типовые уставы, программу. Все делаем для того, чтобы они свою бурную энергию направили в конструктивное русло, в легальный политический процесс", - рассказал Юрий Воскресенский.

По его словам, результатом этой работы стало объединение активистов штаба Валерия Цепкало в оргкомитет по учреждению партии "Демократический союз". Возглавит ее бывший топ-менеджер компании Wargaming Андрей Ланкин. Сейчас пишется программа партии, учредительный съезд пройдет в декабре.

"На очереди новые партии. Наше место стало сейчас таким центром притяжения", - добавил директор КСДС.-0-