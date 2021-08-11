Воскресенский: политические решения Литвы говорят о вопиющей некомпетентности властей

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические решения Литвы - это следствие вопиющей некомпетентности властей. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, что в ближайшее время политику, в том числе внутреннюю, Литвы ждет корректировка. Наверняка парламентарии или литовские элиты поставят вопрос ребром, потому что все, что приняла Литва на внешнеполитическом и внутриполитическом направлении, это следствие вопиющей некомпетентности, безграмотности", - сказал Юрий Воскресенский.

Он обратил внимание на то, как литовские власти обращаются с мигрантами, какие решения принимают на внешнеполитическом контуре, в том числе по отношению к Беларуси. "Вопиющая некомпетентность, и, безусловно, это приведет к тому, что этот новый ксенофобный режим Науседы падет. Либо в результате народных волнений (что для Литвы просто несвойственно, но тем не менее мы уже это видим), либо в результате согласованной позиции литовских элит", - убежден политолог.

Такой же позиции придерживается и директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский. Он обратил внимание, что в Литве для граждан, которые не хотят прививаться от коронавируса, вводят ряд ограничений. Например, в законопроекте об обязательной вакцинации предусматривался запрет на пользование общественным транспортом и посещение врачей. "Поэтому люди вышли, и этих законодателей полиция была фактически вынуждена вывозить под охраной, а народ забрасывал их камнями. Это следствие дилетантской, авантюрной политики официального Вильнюса", - подчеркнул Александр Шпаковский.-0-