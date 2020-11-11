Воскресенский рассказал подробности о создании "Круглого стола демократических сил"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано учреждение "Круглый стол демократических сил". Об этом рассказал бывший координатор оппозиционного штаба, бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"За последние две недели произошли подвижки. Органы юстиции Беларуси зарегистрировали учреждение "Круглый стол демократических сил" в качестве оператора национального диалога оппозиции, - заявил Юрий Воскресенский. - Это информационно-аналитическое учреждение".

По его словам, в ближайшее время команда круглого стола представит регламент и его концепцию. "Руководители так называемого координационного совета от оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой "Круглого стола демократических сил", и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, - сказал политолог. - Более 70 страниц предложений уже поступило".

При этом Юрий Воскресенский отметил, что представители координационного совета, участвующие в проекте, пока не афишируют свои фамилии.

Бизнесмен пояснил, зачем понадобилось создание новой структуры: "Активисты оппозиции некоторые существующие площадки, например, на базе профсоюзов, воспринимают с предубеждением. Поэтому мы пошли по пути создания площадки именно из участников оппозиционного движения. Места лидеров в этом круглом столе открыты, то есть мы не претендуем на какое-то лидерство. Мы уже десять раз обращались к руководству координационного совета и их многочисленных структур с просьбой вернуться в Беларусь и занять места лидеров. Места свободны, на их титулы никто не претендует".-0-