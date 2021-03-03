Воскресенский заявил о создании партии из активистов протестного движения

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ заявил о создании партии "Демократический союз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - сказал Юрий Воскресенский.

Во время передачи о новом партийном движении рассказал и представитель президиума оргкомитета партии "Союз" Глеб Волков. Эта политическая структура, по его словам, ориентирована на продвижение белорусско-российского сотрудничества. "Запрос на такую партию уже давно существовал в обществе. Единственное, что Александр Григорьевич (Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) с тех пор, как находится у власти, представлял союзное направление. Сегодня получилось так, что мы аккумулировались, и это направление может быть представлено и на низовом уровне. То есть не только власть должна представлять союзное направление", - отметил Глеб Волков.

В то же время он подчеркнул, что "Союз" будет белорусской партией, а значит, и программа у нее будет более широкой, нежели просто ориентир на белорусско-российскую повестку. "Это только один их пунктов нашей большой программы", - добавил представитель президиума.-0-