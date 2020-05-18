Восстановление мировой экономики после пандемии рассмотрено с участием Макея

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 мая принял участие во втором заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии, прошедшем в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Под председательством исполнительного директора ВЭФ Бёрге Бренде участники рассмотрели вопросы восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, условия перехода к зеленой экономике, а также направления помощи Европы и Евразии странам Африки.

В Региональной группе Беларусь выступает за усиление регионального измерения ее деятельности и поддержание устойчивых к кризисам цепочек производства и поставки продукции с учетом уже налаженных экономических связей между странами и регионами.

Всемирный экономический форум - неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. ВЭФ является организатором ежегодного экономического форума в Давосе, к участию в котором приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики.

На своем первом заседании Региональная группа поддержала предложение белорусской стороны о роли Евразии в выработке проектов, объединяющих различные интеграционные структуры во благо региона, и об участии Евразийской экономической комиссии в работе группы.-0-

Фото МИД Беларуси