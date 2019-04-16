"Восточное партнерство" должно быть нацелено на содействие миру и безопасности - Шестаков

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива "Восточное партнерство" должна быть нацелена на предотвращение возникновения новых разделительных линий, содействовать миру, безопасности и процветанию региона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на конференции по случаю 10-летия "Восточного партнерства", которая проходит в Чехии, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Чехии.

Выступая на тематической секции "Восточное партнерство" в следующие 10 лет: возможности и препятствия", Евгений Шестаков подчеркнул важность инициативы как инструмента прагматичного сотрудничества между странами региона и Европейским союзом. По его мнению, это способствует решению общих задач и реагированию на вызовы в сферах транспорта, торговли, экономических реформ, контактов между людьми и других областях.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, "многие основополагающие цели "Восточного партнерства" пока не реализованы в полной мере", убежден замминистра. "С учетом уроков прошлого главной целью "Восточного партнерства" должно быть сотрудничество, направленное на предотвращение возникновения новых разделительных линий, содействие миру, безопасности и процветанию региона", - подчеркнул он.

Заместитель главы МИД Беларуси также отметил важность достижения в рамках инициативы конкретных практических результатов, реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе с подключением Китая, организации смешанных торговых миссий стран ЕС и "Восточного партнерства" в другие регионы мира, поощрения предпринимательства, более широкого привлечения частного капитала под проекты, финансируемые ЕС.

Конференция по случаю 10-летия "Восточного партнерства" организована Министерством промышленности и торговли Чехии. В ней приняли участие представители руководства министерств и ведомств Армении, Грузии, Молдовы, Украины, руководство профильных служб Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.-0-