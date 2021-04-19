ВОЗ готова продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения готова продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19. Об этом было заявлено сегодня на встрече в Женеве министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи был отмечен долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и ВОЗ по широкому спектру направлений. "Министр проинформировал собеседника о подходах Беларуси к борьбе с пандемией COVID-19, ходе кампании по вакцинации, запуске производства российской вакцины "Спутник V" и планах по производству вакцины собственной разработки. Владимир Макей поблагодарил Тедроса Гебрейесуса за поддержку, оказываемую ВОЗ стране в связи с пандемией, отметив целевые поставки в Беларусь средств индивидуальной защиты, тест-систем и другого медицинского инвентаря", - рассказали в МИД.

Особо подчеркнута поддержка белорусской стороной усилий гендиректора по укреплению роли ВОЗ в обеспечении скоординированного ответа международного сообщества на потенциальные чрезвычайные ситуации в сфере здоровья, в частности его инициатива по разработке конвенции о пандемической готовности и мерам реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Тедрос Гебрейесус, со своей стороны, подтвердил готовность организации продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного производства. Подчеркнуто, что ВОЗ заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе.-0-

Фото из Twitter МИД