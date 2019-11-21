Возможности для сотрудничества Беларуси и Великобритании после Brexit будут возрастать - Румас

21 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Возможности для сотрудничества Беларуси и Великобритании после Brexit будут возрастать. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Лондоне с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

"Великобритания взяла курс на выход из Евросоюза, и в рамках проекта "Глобальная Британия" мы видим, что наши возможности сотрудничества по различным направлениям будут только возрастать, - отметил Сергей Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что сотрудничество Беларуси и Великобритании складывается очень хорошо: развиваются экономические, политические, гуманитарные, военные связи. "Правительство Беларуси прилагает все усилия, чтобы контакты только расширялись", - заверил он.

Принц Майкл Кентский

Завтра в Лондоне белорусская делегация примет участие в инвестиционном форуме "Восточного партнерства". "Для нас очень важна экономическая составляющая "Восточного партнерства". Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, и завтра рассчитываем подписать многомиллионные соглашения", - добавил Сергей Румас.

Майкл Кентский в свою очередь отметил, что визит в Беларусь в 2016 году оставил у него самые лучшие воспоминания и попросил передать Президенту страны самые лучшие пожелания. Он также выразил надежду на развитие сотрудничества с Беларусью в сфере дорожного хозяйства.-0-

Фото Андрея Покумейко