Возможные американские санкции против Кубы приведут к новым межгосударственным спорам - МИД

1 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Возможные американские санкции против Кубы приведут к новым межгосударственным спорам. Такую точку зрения выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА появившуюся информацию о намерениях США ужесточить санкции в отношении Кубы.

"Хорошо известно, что Беларусь последовательно и неизменно выступает против любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом, - отметил официальный представитель МИД. - Мы убеждены, что односторонние санкции никогда ни к чему хорошему не ведут. Наоборот, они зачастую серьезно усугубляют ситуацию, заводят межгосударственные отношения в тупик".

При этом Анатолий Глаз отметил, что любые искусственные ограничительные меры в рамках глобального мира в той или иной степени затрагивают интересы и третьих стран. В данном контексте он подчеркнул, что упомянутые намерения американской стороны уже вызвали критическую реакцию ряда государств, среди которых есть и основные торговые партнеры США.

"И в этой позиции мы далеко не одиноки. Напомню, что абсолютное большинство стран - членов ООН последовательно выступают против мер экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы, а в данном конкретном случае также осуждают введение новых односторонних принудительных мер против этой страны. Уже сейчас очевидно, что возможные новые американские санкции против Кубы помимо того, что никак не улучшат жизнь кубинского народа, приведут к новым межгосударственным спорам, еще больше расшатывая устои международной торговли и международных экономических отношений, - заявил пресс-секретарь. - Насколько мы понимаем, новые ограничительные меры США в отношении Кубы еще не введены, и мы будем искренне рады, если этого не произойдет".-0-