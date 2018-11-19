Встреча секретарей совбезов стран СНГ состоится 21 ноября в Москве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча секретарей советов безопасности государств Содружества состоится 21 ноября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На заседании планируется рассмотреть военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности государств Центрально-Азиатского региона, вопрос противодействия распространению религиозных течений радикального толка на пространстве Содружества.

Кроме того, главы совбезов обсудят вопросы деятельности Антитеррористического центра государств СНГ, ситуацию в Сирии. На встрече планируется обсудить механизм совместных действий на территории единого эпидемиологического пространства стран Содружества, информационный фактор в гибридных войнах.-0-