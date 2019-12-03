Вучич: когда-то в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью, сейчас мы говорим о ней с гордостью

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Когда-то в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью, а сейчас о ней говорят с гордостью. Об этом Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сербия всегда будет вашим искренним другом, мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ. Сегодня мы всюду говорим об этом с гордостью и хотим, чтобы вы приезжали сюда как можно чаще", - заявил Александр Вучич.

Президент уверен, что визит белорусского лидера в Сербию станет стимулом для развития двусторонних отношений. "В нашем сотрудничестве есть потенциал не только для увеличения товарооборота, но и для сотрудничества во всех областях, - считает сербский лидер. - Я вчера и сегодня уже многому научился у Президента Лукашенко, включая вопросы обороны, безопасности".-0-