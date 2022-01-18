"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство всегда было хорошим соседом для Литвы. Об этом заявила сегодня журналистам поэт и общественный деятель Эрика Швянченене, передает корреспондент БЕЛТА.

Она приехала в Беларусь в качестве главы делегации представителей гражданского общества Литвы. Литовские общественные деятели проведут здесь ближайшие несколько дней, они уже встретились с министром иностранных дел Владимиром Макеем, также у них запланированы встречи с представителями белорусского гражданского общества, политических партий.

Мы гордимся, что вы сохранили страну

Как отметила Эрика Швянченене, у Беларуси и Литвы общая совместная история и это нельзя забывать. Она с сожалением констатировала, что отношения между странами ухудшились "из-за некрасивых поступков литовского государства".

"Так хочется все вернуть. Ваша страна всегда была для нас хорошей соседкой. Жалко, что так случилось. Поэтому мы решили, что мы, народ, имеем право приехать к вам и сказать свое мнение. Мы за то, чтобы всем было хорошо, чтобы жить дружественно", - сказала общественный деятель.

Просим вас учиться на ошибках Литвы

Она подчеркнула, что литовцам не нравится "грязная политика", проводимая против Беларуси. "Простые люди в Литве знают, что это все развивается только потому, что выгодно американской стороне. Мы, конечно, это видим. И мы гордимся, что вы сохранили вашу страну, не отдали разделить все имущество, которое имеете. Это все ваше, а потом оно станет чьим-то, как это стало у нас", - предостерегла Эрика Швянченене.

Представитель литовской делегации отметила, что в Беларуси сохранили производства, рабочие места. В Литве это сделать не удалось, потому что после европейской интеграции все государственное имущество отошло в чужие руки, пояснила она.

"Пока это все ваше, вы чувствуете себя по-другому, уверенно. А у нас уже и медицина только наполовину государственная, и просвещение. Простому человеку становится очень сложно выжить в этой среде, - обратила внимание она. - Вы должны посмотреть на ошибки, которые сделал наш народ. Да, есть какие-то и хорошие стороны, но всегда надо учиться на ошибках. Прошу вас, чтобы вы поучились на наших ошибках и сохранили свое красивое государство".

Мы приехали протянуть руку дружбы

Член делегации, литовский юрист и общественный деятель Йонас Ковальскис в свою очередь заявил, что изучает цветные революции, поэтому хорошо знает, что происходило в Беларуси в 2020 году.

"Мы приехали из Литвы, чтобы протянуть руку дружбы вашему народу. У нашей общественности, народа есть понимание того, что происходит у вас и какую политику проводит наша власть. Мы ее не одобряем", - заявил Йонас Ковальскис.

Он подчеркнул, что в Литве помнят дружеские и добрососедские отношения с белорусским народом и хотели бы их вернуть.-0-

Фото Максима Гучека