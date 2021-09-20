Выборы в Госдуму России были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму России были открытыми и конкурентными. Такую оценку озвучил сегодня на брифинге заместитель председателя Исполкома СНГ Ильхом Нематов, возглавляющий наблюдательную миссию от СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы депутатов Госдумы проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, они соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными, обеспечили свободное волеизъявление граждан РФ", - сказал глава миссии.

Он сообщил, что миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. По оценке Ильхома Нематова, избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы РФ прошла на высоком уровне.

Глава миссии СНГ отметил ряд новшеств, которые были внедрены на нынешних выборах: организацию трехдневного голосования, электронное голосование в семи регионах РФ и видеонаблюдение. По его мнению, эти изменения позитивно повлияли на явку избирателей и прозрачность избирательного процесса. Он также констатировал конкурентность выборов: в них приняли участие 14 политических партий и свыше 2 тыс. кандидатов-одномандатников.

Миссия от СНГ проводила наблюдение с 20 августа, в ее состав вошли не только представители Исполкома СНГ, но и представители центризбиркомов и дипломаты стран Содружества, делегации Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Миссия СНГ учла пожелания МИД РФ по сокращению количественного состава в связи с пандемией: в итоге в ее состав вошли 50 человек. Наблюдатели от СНГ считают такое решение правильным в целях безопасности избирателей.

Схожую оценку выборам дала и миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества. "Выборы депутатов Госдумы РФ соответствовали требованиям избирательного законодательства России и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными, демократичными", - заявил на брифинге глава миссии ШОС Тынчтык Шайназаров.

По предварительным данным ЦИК России, победу на выборах в Госдуму одерживает партия "Единая Россия".-0-

Рачков: выборы в Госдуму России соответствовали демократическим принципам