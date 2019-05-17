Выборы в парламент не будут особенными, а пройдут по традиции организованно и слаженно - Кочанова

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая избирательная кампания по выборам в парламент не станет особенной, а будет проведена в уже традиционном для Беларуси ключе - слаженно, спокойно, на высоком организационном уровне. Об этом глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова заявила сегодня журналистам по итогам совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, чем будет отличаться очередная избирательная кампания от предыдущих, Наталья Кочанова отметила, что не ожидает каких-либо серьезных изменений в плане организации и проведения выборов. "Не сказала бы, что она (избирательная кампания. - Прим. БЕЛТА) будет в чем-то иной. В нашем государстве электоральные кампании всегда проводятся очень слаженно, организованно", - сказал она.

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