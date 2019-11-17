Выборы в парламент состоялись во всех округах - Ермошина

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" , передает корреспондент БЕЛТА.

"Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа", - сказала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о влиянии Instagram и других социальных сетей на явку, председатель ЦИК высказала мнение, что соцсети повышают активность избирателей на выборах.

"На 18.00 мы указываем явку 70,72%, и два часа голосования осталось (до 20.00 - прим. БЕЛТА). А если возьмем выборы 2016 года, там на 20.00 явка была 74%. То есть можно говорить, что идет повышение интереса к выборам, думаю, прежде всего за счет интернета", - отметила Лидия Ермошина.-0-

В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений "Примерно половина из поступивших звонков была связана с тем, что граждане пытались выяснить участок, где они могут проголосовать. Были жалобы в связи с неточностями в списках избирателей, направлением приглашений на выборы", - рассказала глава ЦИК.

Ермошина: кампания отличалась волнообразной активностью В эту кампанию было несколько резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление либо со стороны наблюдателей, либо так называемых независимых СМИ.

Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК Лидия Ермошина считает, что решение о переходе от мажоритарной избирательной системы к смешанной или пропорциональной придется принимать государству.