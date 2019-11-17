Выборы в парламент состоялись во всех округах - Ермошина

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 17 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:22 В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно - политолог Общество
21:59 В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений Общество
21:59 Шевцов: некоторые наблюдатели приходят на участки, чтобы устроить провокацию Общество
21:54 Повышенное внимание наблюдателей к выборам вызвано усилением роли Беларуси в мире - мнение Политика
21:53 В Египте упала опора ЛЭП, есть жертвы В мире
21:50 Ермошина: кампания отличалась волнообразной активностью Политика
21:33 У берегов Фиджи произошло землетрясение В мире
21:32 Белорусские баскетболистки разгромили британок в квалификации ЧЕ Спорт
21:24 Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК Политика
21:05 Нынешнюю парламентскую кампанию выделяет более медийный характер - политолог Политика
21:04 Директор Института социологии НАН: поход на выборы для существенной части белорусов - традиция Общество
21:02 В аэропорту Франкфурта-на-Майне столкнулись два самолета В мире
20:51 Выборы в парламент состоялись во всех округах - Ермошина Политика
20:35 Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте Общество
20:34 В Японском море загорелось грузовое судно В мире
20:19 Железнодорожную станцию в Амстердаме построили за три дня - видео Калейдоскоп
20:18 ФОТОФАКТ: В Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей Общество
20:16 Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель Политика
20:00 Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Беларуси Общество
19:53 Сборная Португалии одолела Люксембург и вышла в финальную часть Евро-2020 Спорт
19:41 Ротман: избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений Политика
19:36 Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте Общество
19:31 Шпаковский: политические партии на выборах в парламент не воспользовались своими преимуществами Общество
19:28 Гандболисты СКА проиграли "Райн Левену" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ Спорт
19:27 Уровень воды в Венеции пошел на спад В мире
19:23 Хоккеисты "Немана" уступили "Бейбарысу" в последнем матче полуфинальной стадии Континентального кубка Спорт
19:21 Избирательные комиссии предоставляют наблюдателям всю необходимую информацию - МПА СНГ Общество
19:08 Более 6 тыс. активистов БРСМ работают наблюдателями на избирательных участках Общество
19:03 Парламентские выборы в Беларуси состоялись по 109 округам Политика
18:59 Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке В мире
Все новости
Все новости
Политика
17 ноября 2019, 20:51

Выборы в парламент состоялись во всех округах - Ермошина

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно - политолог
В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа", - сказала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о влиянии Instagram и других социальных сетей на явку, председатель ЦИК высказала мнение, что соцсети повышают активность избирателей на выборах.

"На 18.00 мы указываем явку 70,72%, и два часа голосования осталось (до 20.00 - прим. БЕЛТА). А если возьмем выборы 2016 года, там на 20.00 явка была 74%. То есть можно говорить, что идет повышение интереса к выборам, думаю, прежде всего за счет интернета", - отметила Лидия Ермошина.-0-

В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращенийВ ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений
"Примерно половина из поступивших звонков была связана с тем, что граждане пытались выяснить участок, где они могут проголосовать. Были жалобы в связи с неточностями в списках избирателей, направлением приглашений на выборы", - рассказала глава ЦИК.

Ермошина: кампания отличалась волнообразной активностьюЕрмошина: кампания отличалась волнообразной активностью
В эту кампанию было несколько резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление либо со стороны наблюдателей, либо так называемых независимых СМИ.

Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИКРешение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК
Лидия Ермошина считает, что решение о переходе от мажоритарной избирательной системы к смешанной или пропорциональной придется принимать государству.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси голосование Ермошина ЦИК
Новости рубрики Политика
Александр Шпаковский. Фото из архива Повышенное внимание наблюдателей к выборам вызвано усилением роли Беларуси в мире - мнение
Ермошина: кампания отличалась волнообразной активностью
Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК
Петр Петровский. Фото СТВ Нынешнюю парламентскую кампанию выделяет более медийный характер - политолог
Грегори Жюльен Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель
Давид Ротман. Фото из архива Ротман: избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко проголосовал на парламентских выборах и более часа общался с журналистами
Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми - Кочанова
Выборы в парламент состоялись во всех округах - Ермошина
Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей
Топ-новости
Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК
Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте
Румас и Медведев обсудят 19 ноября в Москве интеграционные дорожные карты
Всегда голосую на выборах, потому что хочу улучшить жизнь в стране - 102-летний избиратель
Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко
Международные наблюдатели высоко оценивают безбарьерную среду на избирательных участках в Беларуси
В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
ФОТОФАКТ: Белорусы голосуют на 46 участках за рубежом
Белорусские баскетболистки разгромили британок в квалификации ЧЕ
Садохо: указ о поддержке экспорта - возможность для частного бизнеса выйти на зарубежные рынки
Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.