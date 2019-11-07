Выборы в Совет Республики пройдут сегодня в Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы пройдет в каждой области и Минске на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета.

Совет Республики - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека. Почти все из них работают на общественных началах. Только председатель Совета Республики, вице-спикер, председатели постоянных комиссий являются освобожденными работниками и получают зарплату.

Итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.-0-