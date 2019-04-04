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Выборы в Украине, Донбасс и двусторонние отношения - что обсуждал Лукашенко с Медведчуком

Политика 04.04.2019 | 15:09
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля встретился в Минске с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В центре внимания были происходящие в Украине политические события и вопросы мирного урегулирования в Донбассе. Подробностями состоявшегося разговора и своими оценками украинский политик поделился в разговоре с корреспондентом БЕЛТА.

- Был обстоятельный разговор с Александром Григорьевичем по тем вопросам, которые сегодня являются актуальными в Украине. И очень приятно, что Президент Беларуси живо интересуется тем, что происходит в соседней братской стране.

Безусловно, я в первую очередь рассказал о ходе избирательной кампании. Вы знаете, что в Украине 31 марта был первый тур президентских выборов. 21 апреля ожидается второй тур, который определит президента. Александр Григорьевич интересовался шансами кандидатов, поделился своим мнением, как он видит окончание избирательной кампании.

И я вспомнил, что еще 1 марта этого года на большой пресс-конференции ("Большой разговор с Президентом". - Прим. БЕЛТА), когда ему задали вопрос, он рассказывал о своих прогнозах и своем видении ситуации в Украине. Очень интересно, тогда он заявил (обратите внимание, это было 1 марта), что во второй тур выйдут действующий Президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Я вам хочу сказать как человек, который имеет отношение к политике, к тому, что происходит у нас в стране, что 1 марта этого года никто в Украине не мог с уверенностью, а тем более абсолютно точно, заявить о том, кто выйдет во второй тур. Ни эксперты, ни социологи, ни политики.

Он тогда об этом сказал и поделился своей позицией по поводу победителя. И я сегодня даже пошутил при встрече. Говорю: у меня уникальный шанс, Александр Григорьевич, первым из граждан Украины узнать о том, кто победит на выборах, потому что, учитывая точность ваших прогнозов, вы можете сказать, кто станет президентом. Александр Григорьевич сказал об этом, но по отдельным причинам (думаю, меня хорошо поймут) я об этом говорить публично пока не буду. Но он определил того, кто действительно, с его точки зрения, может, и кто победит на президентских выборах 21 апреля. Это было очень интересно.

Мы также говорили, и это была очень важная часть нашей беседы и дискуссии, о мирном урегулировании в Донбассе. Все эти годы, начиная с 2014-го, роль Президента Беларуси очень значительная. Это связано и с подписанием действующих сегодня минских соглашений в феврале 2015 года. Это связано с тем, что Минск и он как глава государства предоставили переговорную площадку для ОБСЕ, представителей России и Украины. И эти переговоры ведутся в постоянном режиме. Это уже создание необходимых условий для того, чтобы в Донбассе действительно воцарился мир.

Но я все-таки думаю, и высказывал это неоднократно в своих заявлениях и комментариях, что роль Александра Григорьевича может быть намного большей в этой ситуации. И он правильно (опять ссылаюсь на его публичные высказывания 1 марта) сказал, что, безусловно, два президента должны сесть и договориться - президенты России и Украины. Он говорил тогда, что с учетом того, что боевые действия ведутся на территории Украины, инициатива должна исходить от Президента Украины, кто бы им ни стал. И в этой ситуации, если такой диалог будет (а он считает, что диалог необходим в интересах украинского народа, мирного урегулирования и прекращения боевых действий), то он может в любой момент включиться в эту ситуацию, чтобы помочь мирному урегулированию.

Тем более Россия, Украина и Беларусь являются соседями. Это братские славянские народы. Это не просто соседи, а народы, которые должны жить в атмосфере братства и добросовестного соседства. И здесь, когда есть проблемы и кризис между двумя государствами, третье государство как славянское, как друг и сосед и России, и Украины, естественно, не может не принимать в этом участия, не может не помочь.

Александр Григорьевич еще раз подтвердил сегодня в беседе со мной, что он готов к участию во всех вопросах мирного урегулирования при тех обстоятельствах, о которых он говорил неоднократно. И повторил сегодня то, что необходимо желание двух сторон - России и Украины. И он сделает все необходимое, что зависит от него как главы государства, он сделает все, что зависит от Беларуси, чтобы мир в Украине стал реальностью, а боевые действия прекратились.

Более того (это тоже важная часть разговора), я ему сказал, почему так важно не только на мой взгляд, но и экспертов, в том числе в Украине, участие в этом мирном процессе Александра Лукашенко. Потому что украинские граждане с огромным доверием относятся к нему. Даже последние социологические исследования, а они проводятся постоянно, засвидетельствовали, что среди глав иностранных государств Александр Лукашенко на первом месте по уровню доверия среди граждан Украины. Это 52-54% доверия со стороны граждан Украины к главе Беларуси. И это еще одно, самое важное обстоятельство, что если он будет участвовать в этом процессе (мирное урегулирование конфликта в Украине. - Прим. БЕЛТА) более активно, чем участвует сегодня, это будет восприниматься украинскими людьми нормально.

Я сегодня в качестве лирического отступления рассказал о том, какие оценки идут со стороны украинских граждан по поводу действий Александра Григорьевича. Последний случай на ферме - видеосюжеты очень активно транслировались на отдельных телевизионных каналах в Украине, их смотрят в YouTube. Большинство наших людей, и такие отзывы есть, просто с восхищением смотрят, как Лукашенко наводит порядок, как он ставит на место чиновников, или, точнее, снимает их с их места. И он является для украинцев символом и стабильности, и порядка. И вот это воспринимается и с восхищением, и, скажу честно, даже с завистью. Это тоже оценка того уровня доверия, которое есть у граждан Украины по отношению к Александру Лукашенко.

Поэтому я и сказал, что сегодня была очень важная беседа. Александр Григорьевич получил информацию от меня о том, что происходит, что будет в дальнейшем. И главное - то, что я услышал от него, что он готов к участию в вопросах мирного урегулирования в Донбассе. Это очень важно. Я этим вопросом занимаюсь и считаю, что это было бы знаковым, чтобы решить проблему.

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Лукашенко, Украина
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