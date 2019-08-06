Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики на парламентских выборах в Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно. Об этом сегодня на заседании ЦИК сообщила ее председатель Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске состоялось заседание Центральной комиссии, на котором, в частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики. "С 9 сентября по 8 октября включительно пройдет выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. С 9 по 13 октября - регистрация", - сказала председатель Центризбиркома. Она напомнила, что выборы в верхнюю палату парламента не предусматривают проведения агитации.

Выборы членов Совета Республики намечены на 7 ноября. Лидия Ермошина напомнила, что эту дату озвучил глава государства в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию. "Она совершенно согласуется с нашими традициями. В этот день во всех областных центрах и в Минске состоятся заседания депутатов местных Советов базового уровня, где будут избраны по восемь членов Совета Республики", - пояснила председатель ЦИК.

Как сообщалось, глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-