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Политика
08 сентября 2019, 09:08

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей начинается 8 сентября в Беларуси

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва пройдет в Беларуси с 8 сентября по 7 октября, сообщает БЕЛТА.

Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя способами: путем сбора подписей, от политической партии, трудового коллектива. Законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

Для того, чтобы выдвинуться путем сбора подписей, их на территории своего округа нужно собрать не менее тысячи. Этим занимается инициативная группа, в ее составе должно быть не менее десяти человек. Регистрируют группы в окружных избирательных комиссиях, они уже сформированы и приступили к работе.

Еще один способ выдвижения - на съездах политических партий. В стране их зарегистрировано 15. Они могут выдвигать кандидатов по всем 110 округам независимо от наличия там оргструктур.

Трудовой коллектив вправе выдвинуть одного кандидата по тому округу, на территории которого находится предприятие. При этом на нем должно работать не менее 300 человек.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

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