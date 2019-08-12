Выдвижение представителей в составы окружных избиркомов на парламентских выборах пройдет по 30 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документы на выдвижение представителей в составы окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва можно подать по 30 августа. Об этом сегодня в эфире Первого национального канала Белорусского радио заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

"До 30 августа включительно могут подаваться документы на выдвижение в составы окружных избирательных комиссий. Поэтому сейчас работа для политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов - именно они выдвигают кандидатов в составы окружных избирательных комиссий. Поскольку у нас 110 избирательных округов, то и 110 окружных избирательных комиссий. И еще в каждом регионе есть территориальные избирательные комиссии - областные и Минская городская", - рассказала Лидия Ермошина.

По ее словам, многие общественные объединения и политические партии уже наметили заседания своих руководящих органов, чтобы выдвинуть представителя. "Я знаю, что на этой неделе в субботу будет собираться руководящий орган объединения "Белая Русь". На следующей неделе будет заседать "Белорусский союз женщин". Думаю, многие политические партии тоже этим воспользуются", - отметила председатель Центризбиркома.

Лидия Ермошина подчеркнула, что окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей будут образованы до 2 сентября включительно. После чего претенденты на места в парламенте смогут начать подавать документы (первым делом о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения).-0-