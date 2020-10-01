Высказывания официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам - Глаз

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщает БЕЛТА.

Представитель МИД считает, что рассуждения украинского дипломата на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на "участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи".

"Наверное, очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри. При этом не покидает ощущение, что желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства, включая реальность восприятия окружающего мира", - отметил Анатолий Глаз.

Результат такого "соревнования", по его мнению, будет печальным. "Слушая все эти безответственные высказывания, всерьез задумываешься о профессионализме отдельных украинских коллег. В Киеве то ставят отношения с Беларусью "на паузу", то предлагают якобы "нейтральное медиаторство", отрицая изначально любую возможность диалога с действующей легитимной властью. Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку. К сожалению, нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе", - продолжил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. "Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве? - задался вопросом Анатолий Глаз. - Рассчитываем все-таки, что Украина в выстраивании отношений с Беларусью будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне. Сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров. Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны".

В МИД заверили, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. "Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.-0-

Беларусь отмечает чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины В дипмиссии рассказали, что 1 октября состоялась встреча представителя посольства Беларуси в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины.