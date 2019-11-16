Высокая активность избирателей демонстрирует отношение к происходящему в стране - наблюдатель от СНГ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая активность избирателей демонстрирует отношение к происходящему в стране, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА член ЦИК России, член миссии наблюдателей от СНГ Валерий Гальченко.

"Нам всегда интересна активность избирателей, потому что это говорит об отношении к тому, что происходит в республике, к избирательной системе, - сказал Валерий Гальченко. - Завтра мы активно примем участие в наблюдении за выборами, постараемся посетить максимальное количество избирательных участков. Часть наших наблюдателей будет работать в Минске, часть выедет в регионы".

По словам наблюдателя, в Беларуси видна четкая работа ЦИК и всех избирательных комиссий. "Нарушения, я думаю, маловероятны. Но, естественно, мы будем обращать на это внимание. В частности, мы всегда смотрим на работу избирательной комиссии, как все организовано, присутствуют ли наблюдатели, СМИ. Это такие обычные для избирательного процесса вещи, на которые мы обращаем внимание в любой стране, где проводим мониторинг", - отметил Валерий Гальченко.-0-