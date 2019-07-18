Выставка фотографий и документов легендарного дипломата Андрея Громыко открылась в МИД

18 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения министра иностранных дел СССР - уроженца Беларуси Андрея Громыко, открылась в здании МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественного открытия экспозиции заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас обратил внимание на масштаб личности ставшего легендарным министра Андрея Громыко и подчеркнул его белорусское происхождение. "Хочу привести цитату из его личных воспоминаний, которая многое объясняет о роли Беларуси в том, кем стал Андрей Громыко. "Чувство патриотизма зарождается буквально с начала жизни. Все то, за чем я наблюдал в детстве, вбирал из окружающего мира, отразилось на моем складе ума, на формировании взглядов на мир и будущих склонностей". Думаю, эти слова сами собой многое объясняют", - сказал Андрей Дапкюнас.

Он убежден, что историческая фигура Андрея Громыко, его наследие достойно всяческого чествования и юбилейная дата дает для этого хороший повод. "Его личность важна не только для тех, кто говорит по-русски или жил в Советском Союзе. Если вспомнить, к каким делам был причастен Громыко - от создания ООН, личного конкретного участия в построении архитектуры международных послевоенных отношений, от обозначения границ государств до Карибского кризиса, инициирования запуска Хельсинкского процесса, он стоял у истоков ядерного разоружения - все это вещи, которые актуальны до сих пор, - подчеркнул замминистра. - Если не знаем, как это начиналось, какой вклад внес наш соотечественник, результаты нашей работы будут не сильно успешными. Мы должны о них помнить".

Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Андреев, выступая на церемонии открытия, акцентировал внимание на необходимости сохранять преемственность дипломатического курса России и Беларуси на укрепление сотрудничества. "Такие мероприятия нацелены на поддержание именно такой - настоящей, глубокой, можно сказать, исторической и одновременно личностной преемственности", - отметил он.

Представитель российского посольства обозначил, что в России с "огромным государственным уважением, а еще и с профессиональным пиететом" относятся к деятельности Андрея Громыко. "В истории дипломатии моей страны, советской дипломатии другой такой фигуры, дипломата такого масштаба не было и нет, даже близко нет", - убежден он.

"Сила дипломатии Громыко была основана на силе государства. На скоординированности, продуманности, последовательности, смелости решений государства, которое он представлял и чьим МИДом руководил. Но на этот мощный фундамент именно он водрузил отличную дипломатическую надстройку, которая десятилетиями реализовывала государственные интересы уверенно, эффективно, талантливо, - сказал Владимир Андреев.

По его словам, Россия сейчас многое берет в своей дипломатической работе от успешного опыта Громыко. "Это профессиональные вещи: умение отстаивать свои интересы, законные позиции, защищать объективную правду, международное право, которое вершилось в том числе и усилиями Громыко, не поддаваться давлению, разоблачать ложь, работать даже когда ты один против всех, но правда на твоей стороне. Это нужно уметь и сейчас. Этому можно и нужно учиться у Громыко", - констатировал российский дипломат.

На выставке, организованной представительством Россотрудничества в Беларуси, собраны редкие фотографии с изображением Андрея Громыко, в том числе из личных архивов, а также документы, которые не были представлены широкой публике, например, рукописные биографии.

Генеральный консул Республики Беларусь в Мюнхене (Германия) Андрей Кулаженко во время церемонии открытия выставки передал в Центр истории МИД и белорусской дипломатической службы три раритетных издания, связанные с деятельностью Андрея Громыко: книгу на немецком языке "Воспоминания Громыко А.А." 1989 год, номера журналов "Der Spiegel" от 29 июля 1959 года и "Нового Берлинского иллюстративного журнала" от 1 февраля 1954 года с заметками о выдающемся советском дипломате.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел, главы белорусских дипломатических миссий и консульских учреждений, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь, члены Ассоциации ветеранов МИД.-0-