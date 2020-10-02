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02 октября 2020, 12:24

Выступление Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

СУДЬБА БЕЛАРУСИ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ САМИМИ БЕЛОРУСАМИ, ЦИВИЛИЗОВАННО И СТРОГО В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Начинает работу четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Ее основные направления во многом обусловлены определением перспектив развития страны на следующий прогнозный период, в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Беларуси после президентских выборов.

Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением. Раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия. Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии.

Но судьба Беларуси должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле.

Вместе с тем очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями.

Работа предстоит интенсивная, и провести ее следует системно и слаженно. Народные инициативы надо обсудить со специалистами, экспертами, представителями общественных организаций, при необходимости - провести парламентские слушания, чтобы подготовить выверенные предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, где будут определены ключевые векторы развития страны.

Депутаты также должны серьезно поработать и над проектом закона, усиливающим роль и авторитет этого общественного форума.

Сегодня в обществе начинается обсуждение возможных изменений законодательства о политических партиях. Органичное развитие партийной системы, способной обеспечивать сбалансированное представительство различных групп нашего общества в государственной власти, - это сложная задача.

Повышение роли политических партий потребует соответствующей корректировки Избирательного кодекса, в том числе возможного внедрения элементов пропорциональной системы.

Но фундаментом любых политических процессов, безусловно, является экономика. И перед всеми ветвям власти стоит задача сохранить достигнутый уровень благосостояния белорусов и на этой основе двигаться дальше.

Эта тема будет основной при обсуждении вопросов о даче согласия главе государства на назначение премьер-министра страны и о Программе деятельности правительства.

Самым принципиальным образом нужно подойти к подготовке и рассмотрению проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящее пятилетие.

Состояние мировой экономики, конкуренция на глобальных рынках и внутренние потребности развития нацеливают нас на принятие очередных мер по реформированию экономических отношений. Но при этом крайне важно сохранить принцип социальной справедливости.

Социальную направленность необходимо обеспечить и при формировании бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

Разумеется, при рассмотрении проекта республиканского бюджета приоритетом должна быть максимальная отдача от каждого вложенного в экономику рубля. При этом государство примет все меры для выполнения своих обязательств перед гражданами Беларуси и гарантирует реализацию важнейших социальных программ.

Особое внимание следует уделить законопроектам, направленным на улучшение бизнес-климата. Соответствующие поправки будут внесены в таможенное законодательство, законы по вопросам хозяйственных обществ, торговли и общественного питания, агропромышленного комплекса и некоторые другие. Большинство из этих документов готовится ко второму чтению.

В первом чтении будет рассмотрен проект принципиально нового закона "О саморегулируемых организациях". Альтернативный механизм контроля участников рынка хорошо зарекомендовал себя, поскольку позволяет снизить государственное вмешательство в экономику, обеспечивает большую гибкость и учет интересов предпринимателей.

На заключительном этапе находится реализация поручения Президента по подготовке проектов новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

Изучен огромный массив предложений, напрямую затрагивающих интересы граждан и субъектов хозяйствования. Положения проектов этих кодексов направлены в том числе на либерализацию экономической деятельности. И наша задача - обеспечить принятие указанных законопроектов уже в самое ближайшее время.

Необходимо продолжить работу по законодательному обеспечению социальной сферы. В частности, речь идет о совершенствовании законодательства о здравоохранении, правах инвалидов, вопросах пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.

Кроме того, Министерство образования анонсировало корректировку Кодекса об образовании. На этот документ депутатам стоит внимательно посмотреть с точки зрения адаптации белорусской системы образования к современным реалиям в целях раскрытия главного нашего стратегического ресурса - человеческого капитала.

Обращаясь к вопросам межпарламентского сотрудничества, хочу поблагодарить зарубежных парламентариев, которые приняли участие в международном наблюдении за выборами в Беларуси и проявили объективный подход при оценке их результатов.

В первую очередь это представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ, сделавшие однозначный вывод о конституционности выборов, их демократичности и полном соответствии национальному законодательству.

Мы признательны российским коллегам и парламентариям других стран за ту серьезную поддержку, которую они продолжают нам активно оказывать в различных международных организациях.

Особо отмечу конструктивное взаимодействие с китайскими партнерами, изначально занявшими мудрую и взвешенную позицию в отношении Беларуси. Наши контакты носят системный характер и подтверждают обоюдное стремление развивать весь комплекс направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Мы продолжаем общение с парламентариями других стран на площадках Межпарламентского союза, МПА АСЕАН, парламентских структур ОБСЕ и Совета Европы.

К сожалению, несмотря на долгий путь выстраивания конструктивного диалога, основанного на объективной оценке ситуации, сегодня некоторые зарубежные политики делают заявления, граничащие с прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Такие действия носят откровенно недружественный характер, подрывают доверие между странами и не способствуют укреплению региональной безопасности.

Тем не менее депутатам Палаты представителей необходимо продолжить контакты со всеми зарубежными коллегами, чтобы международное сообщество могло получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране.

В этих целях следует активизировать деятельность межпарламентских комиссий и рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Мы надеемся на понимание и развитие сотрудничества на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов всех участников диалога.

Что касается ближайших планов, то, принимая во внимание современные вызовы и угрозы национальной (в том числе экономической) безопасности, нам следует особо тщательно проработать свое участие в предстоящих мероприятиях по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Безусловно, сложившаяся ситуация в значительной степени определяет характер нашей работы в избирательных округах. И мы отчетливо видим те проблемы, которые в первую очередь волнуют граждан.

В фокусе внимания депутатов должны быть вопросы занятости, создания новых рабочих мест, выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий. Нельзя ослаблять работу по борьбе с коронавирусом. В поддержке по-прежнему нуждаются наиболее уязвимые категории населения - инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи.

Сегодня нам как никогда важно прислушиваться к общественным инициативам на местах и находить общий язык с молодежью. Ведь именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают.

Но в целом белорусы в подавляющем большинстве реалистично оценивают ситуацию и ответственно выполняют свой гражданский долг. Они голосовали за свое право жить в суверенной стране, спокойно трудиться и самостоятельно определять свое будущее.

Сегодня все патриоты Беларуси независимо от своих политических взглядов должны сплотиться вокруг самых важных для нас ценностей. А это - мир и согласие, независимость и социальное благополучие. Парламентарии обязаны приложить все усилия для достижения этой цели.-0-

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