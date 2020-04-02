Выступление Андрейченко на открытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Начинает свою работу вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Главным политическим событием в этот период станет Послание главы государства белорусскому народу и парламенту, ключевые положения которого лягут в основу формирования стратегии развития Беларуси в новом пятилетии.

Эта стратегия должна не только носить антикризисный характер, но и работать на перспективу, на эффективное использование главного нашего конкурентного преимущества - человеческого капитала и тех отраслей экономики, которые станут драйверами уверенного развития страны в ХХІ веке.

Безусловно, ситуация на мировых рынках на фоне нефтяных войн и вспышки коронавируса складывается непростая. Во многих странах останавливаются предприятия и целые отрасли, падает деловая активность.

К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас - забота о здоровье и жизни наших граждан.

Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль. Очень важно, что граждане с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку. Но самой глубокой благодарности заслуживают наши врачи - за профессионализм, мужество и самоотверженность, которые они проявляют, выполняя свою благородную миссию. Поддержать их в это непростое время - наш долг.

Не менее актуальная задача - минимизация влияния эпидемии на хозяйственную деятельность. Нужно продумать формы поддержки деловой активности, проследить, чтобы люди вовремя получали зарплаты, пенсии, чтобы им оказывались необходимые социальные услуги.

Конечно, для поддержания стабильности важна совместная солидарная работа государства и общества, субъектов хозяйствования и граждан. Ведь ответственность здесь распределяется на всех практически в равной степени.

Более активную позицию в этом вопросе должны занимать и депутаты. Нужно знать, что происходит на предприятиях и в организациях округа, разъяснять людям, какие меры принимаются для борьбы с вирусом, почему так важно проявлять самодисциплину и четко выполнять рекомендации медиков.

И, проводя эту работу, нам надо не упустить из виду другие не менее важные направления деятельности. Прежде всего следует ясно видеть те практические задачи, которые нужно сегодня решать, чтобы отстоять ключевые социально-экономические позиции Беларуси.

Из этого мы должны исходить при определении законодательных приоритетов сессии. На первый план здесь выходит создание условий, позволяющих снизить восприимчивость национальной экономики к внешним шокам. Важнейшие из них - стабильная деловая среда, повышение эффективности госсектора, развитие предпринимательства и наращивание экспорта.

Особый акцент в связи с этим хотел бы сделать на формировании проекта республиканского бюджета на 2021 год. Нам вместе с правительством нужно найти очень выверенные решения, которые позволят не просто экономно, но и максимально эффективно расходовать бюджетные средства, чтобы выполнить социальные обязательства государства не в ущерб развитию экономики.

Обеспечить этот баланс с учетом всех обстоятельств непросто. Поэтому депутатам надо оперативно подключаться к работе и самым детальным образом отрабатывать буквально каждый пункт этого документа.

Кроме того, необходимо завершить работу над поправками в законы о валютном регулировании и валютном контроле, о хозяйственных обществах. Важными также являются правовые новации в сферах сельского хозяйства, государственного регулирования торговли и целый ряд других норм экономического блока.

Разумеется, крепкая, стрессоустойчивая экономика - это основа. Но практически равнозначной для нас является задача развития человеческого потенциала. И в рамках этой сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения.

Планируемые новации помогут уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотров, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для жителей села, особенно тех населенных пунктов, где нет аптек.

В комплексе внедрение этих и ряда других новшеств позволит не только повысить качество медпомощи, ответственность специалистов и целых учреждений, но и поднять авторитет нашей медицины в обществе на ту высоту, которую она, безусловно, заслуживает.

Нам также нужно форсировать работу над проектом закона о правах инвалидов. Это очень резонансная тема. Ведь речь идет не просто о безбарьерной среде, а об активной социальной интеграции этой категории наших граждан и значительном расширении возможностей их профессиональной самореализации.

Большой блок вопросов касается национальной безопасности, охраны правопорядка, повышения доступности и прозрачности правосудия. Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных.

Все эти законопроекты сегодня в центре внимания общества. Поэтому надо четко соблюдать сроки их подготовки, прежде всего тех, с которыми постоянные комиссии работают уже на протяжении года и более.

При этом нельзя снижать внимание к документам, разработка которых находится на начальной стадии. Особое место здесь отводится корректировке кодексов об административных правонарушениях. Это поручение Президента.

Люди внимательно следят, как продвигается наша работа, ведь практика применения этих законов - один из значимых индикаторов состояния конституционной законности в стране. Только в Палату представителей поступило более 600 предложений, касающихся изменения норм кодексов, что наглядно свидетельствует о запросе общества на совершенствование этой сферы.

На основе изучения обращений граждан депутатами инициирован еще один важный документ. Он предполагает внесение поправок в закон о занятости населения и призван способствовать снижению безработицы, развитию деловой активности и выравниванию развития регионов.

Наконец, ряд законопроектов направлен на укрепление международного сотрудничества. Наиболее актуальная тема здесь для наших граждан - два законопроекта о ратификации соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии, которые мы планируем рассмотреть уже сегодня.

Что касается нашей международной программы в целом, ее основные положения и направления нашей деятельности выработаны. Однако ее реализация затруднена тем, что страны уходят на карантин, отменяются или переносятся запланированные мероприятия, в том числе крупные международные форумы.

Наблюдая за процессами, которые сегодня происходят на планете, мы понимаем, что мир вступает в абсолютно новую эпоху. Пандемия наглядно показала, чего стоит современная система международной безопасности. В мире царит растерянность, правительства действуют в одиночку, а международное сообщество демонстрирует неспособность объединить усилия.

С учетом выработки стратегии социально-экономического развития Беларуси на следующее пятилетие мы должны внимательно анализировать, как все эти тенденции могут отразиться на будущей архитектуре мироустройства.

Ведь ситуация и до этого была непростая. Но на сегодняшний день экономическая составляющая международных отношений еще больше усложнилась. По сути, свободное перемещение людей, товаров и капитала почти прекратилось.

Для Беларуси, безусловно, принципиальное значение имеет то, как в этих условиях будут протекать интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства.

В условиях глобализации принцип национального эгоизма не работает. И с пандемией, и с мировым кризисом, и с другими вызовами можно справиться лишь в том случае, если все страны будут сотрудничать, уважая интересы друг друга.

В этом плане очень важно помнить уроки истории. Прекрасный повод для этого нам дает юбилей Великой Победы, который мир будет отмечать в этом году.

75 лет назад великие державы смогли преодолеть взаимное недоверие и объединиться, чтобы уберечь мир от фашизма. Это позволило им не только в довольно короткие сроки справиться с последствиями Второй мировой войны, но и пережить невиданный экономический подъем.

Этот факт как нельзя лучше говорит о выгоде отношений, построенных на принципах добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества.

При этом ведущие мировые игроки должны услышать не только друг друга, но и те государства, которые, не имея глобальных амбиций, готовы и могут выступать активными субъектами построения более справедливого, безопасного и благополучного мира.

Уважаемые депутаты, на этой сессии Палате представителей предстоит принять еще одно важное политическое решение - назначить дату выборов Президента Республики Беларусь.

Вполне естественно, что в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса. И здесь одна из ведущих ролей должна принадлежать парламентариям.

Депутаты должны быть вместе со своими избирателями и принципиально реагировать на все вопросы, касающиеся обеспечения конституционных прав и законных интересов граждан. Сегодня это прежде всего занятость, достойная зарплата, жилье, безопасность, экология и надежные социальные гарантии.

Наряду с решением чисто практических вопросов, с которыми к нам обращаются наши избиратели, нам нужно постоянно поддерживать живую обратную связь с населением, трудовыми коллективами, местными органами власти и более активно работать в информационном пространстве.

В этом плане надо обратить особое внимание на социальные сети как на одно из самых востребованных средств общения. У нас уже имеется позитивный опыт в этой сфере. Но нам необходимо расширять эту практику, чтобы идти в ногу со временем.

Диалог - это важное условие взаимного доверия и консолидации, которые в любых сложных ситуациях помогают белорусскому государству и обществу находить правильные решения и последовательно продвигаться по пути создания сильной и независимой Беларуси.

В заключение, уважаемые коллеги, хочу поздравить всех присутствующих с Днем единения народов Беларуси и России, поблагодарить за хорошую подготовку к сессии и пригласить к работе.-0-