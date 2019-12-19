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19 декабря 2019, 18:57

Выступление Андрейченко на закрытии первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Во время заседания
Во время заседания

Выступление Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. на закрытии первой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

БЫТЬ НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

Уважаемые депутаты!

Первая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва подходит к завершению.

Несмотря на то, что она была непродолжительной, мы оперативно решили все организационные вопросы, сформировали рабочие органы и теперь должны активно включиться в работу по выполнению своих прямых конституционных обязанностей.

Каникул у парламента нет, и ближайшие месяцы будут для депутатов очень напряженными и ответственными. Поэтому нам важно спланировать свою работу так, чтобы к началу весенней сессии прийти с весомым багажом подготовленных законопроектов.

В числе наших приоритетов - работа над проектами законов, которые необходимо принять в рамках реализации программных документов страны. Прежде всего это касается вопросов развития финансового рынка, предпринимательства, инновационной деятельности - всего того, что призвано повысить конкурентоспособность национальной экономики и позитивную динамику ее роста.

Хочу обратить ваше внимание на то, что весной начинается разработка пакета бюджетных законопроектов. Этот вопрос надо держать на контроле. Депутаты должны войти в состав межведомственных рабочих групп, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на процесс формирования бюджетно-налоговой политики и сохранить социальную направленность бюджета.

Самое активное участие нам также предстоит принять в совершенствовании законодательства в сфере административной ответственности. Эта задача поставлена Президентом Республики Беларусь.

На выполнение этой масштабной работы отведено всего полгода. В состав республиканской экспертной группы, которая создается для реализации этой задачи, войдут и несколько наших коллег. Но надо, чтобы к этой работе подключились все депутаты, каждый по своему профилю.

Законодательство об административной ответственности охватывает практически все сферы жизни общества. Поэтому, работая в избирательных округах, мы должны сделать особый акцент на изучении этой проблематики. Полагаю, и руководству местных органов власти, и трудовым коллективам, да и каждому гражданину есть что сказать по этому поводу.

Вся полученная информация при координирующей роли Постоянной комиссии по законодательству должна быть детально проанализирована в постоянных комиссиях с тем, чтобы позиция наших граждан была услышана и максимально отражена в нормах обновленных кодексов.

Задача эта непростая. Но мы должны последовательно продвигаться в достижении баланса интересов личности, государства и общества.

В следующем году нам предстоит принять участие в разработке социально-экономической стратегии страны на очередное пятилетие. Огромную роль в этой работе играет умело реализованная прогностическая функция. Нам надо не просто видеть перспективы, но и скрупулезно просчитывать последствия предполагаемых решений.

Это один из важнейших критериев качества принимаемых законов. Поэтому сразу после утверждения главой государства плана подготовки законопроектов на 2020 год нам нужно организовать четкое сопровождение включенных в него документов с начальной стадии их подготовки и до внесения в Палату представителей.

При этом необходимо постоянно соотносить предложения министерств и ведомств с динамикой происходящих в стране процессов. Здесь важно задействовать все формы изучения правоприменительной практики - парламентские слушания, расширенные и выездные заседания, круглые столы, общественные обсуждения.

В результате мы должны выходить на конкретные правовые инициативы, способствующие раскрытию главного конкурентного преимущества страны - делового и интеллектуального потенциала нации.

Достаточно напряженную работу нам придется провести и в рамках реализации парламентской программы международной деятельности.

Новая ее страница началась с визита вьетнамской делегации во главе с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам. Кроме того, состоялись встречи с послами Турции и Эфиопии.

Наши зарубежные коллеги живо интересуются ходом формирования парламентских групп дружбы. И, чтобы поддержать позитивную динамику двусторонних связей, нам следует форсировать эту работу.

В прошлом созыве было 78 таких групп и три межпарламентские комиссии. Их состав формируется совместно с Советом Республики. Поэтому Постоянной комиссии по международным делам необходимо обеспечить четкую координацию этого процесса.

В феврале предстоящего года в столице Австрии пройдет очередное зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где нашим парламентариям необходимо заявить о себе, познакомиться с зарубежными коллегами и продолжить инициативную работу, не снижая темпов, набранных в прошлые годы.

Необходимо активизировать наше сотрудничество с Межпарламентским союзом, ПАРЛАТИНО и Межпарламентской Ассамблеей АСЕАН. Особое внимание следует уделить развитию диалога с Панафриканским парламентом и Парламентской конференцией Балтийского моря.

Все эти вопросы должны найти свое отражение в плане международного парламентского сотрудничества на 2020 год. Его подготовка станет приоритетной задачей для Постоянной комиссии по международным делам. К концу января эту работу необходимо завершить.

Еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что парламентская дипломатия служит не только развитию политических контактов. Глава государства нацеливает нас на максимальное содействие развитию торгово-экономического сотрудничества, диверсификации рынков сбыта белорусской продукции, наращиванию инвестиционных и кооперационных связей.

Уважаемые коллеги!

Полагаю, депутаты, избранные впервые, уже смогли убедиться, насколько востребована, сложна и многопланова работа, которую мы проводим в избирательных округах.

Но в конечном итоге все ее грани сходятся на принципе социальной справедливости. И второстепенных вопросов здесь нет. Ведь именно по тому, как решаются рядовые проблемы граждан, люди оценивают эффективность власти.

Вскоре пройдут сессии региональных Советов депутатов, где будут рассмотрены прогнозы социально-экономического развития и проекты областных бюджетов на следующий год. И голос депутатов Палаты представителей здесь должен быть отчетливо слышен.

Парламентарии всегда должны находиться на острие событий, оперативно откликаться на все информационные вызовы и самым активным образом формировать новостную повестку с учетом максимального обеспечения прав и законных интересов своих избирателей.

От нашей принципиальной позиции, умения работать с местными исполнительными и распорядительными органами, вести диалог с обществом по самым злободневным вопросам во многом зависит доверие народа к власти.

В ближайшее время нам, безусловно, надо принять самое деятельное участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Ее цель состоит в том, чтобы ни один ребенок, обделенный судьбой, не остался в эти новогодние дни без внимания и заботы.

Необходимо посетить интернаты, детские дома, больницы, навестить опекунские и приемные семьи, оказать им помощь в решении имеющихся проблем и, конечно, подарить детям праздник и хорошее настроение.

В заключение, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить вас за проведенную работу и поздравить всех присутствующих в этом зале с наступающими Рождеством Христовым и Новым годом.

Пусть Новый год наполнит ваши дома семейным уютом и теплом дружеского общения, откроет новые горизонты в реализации всех ваших профессиональных и личных планов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в труде на благо родной Беларуси.

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