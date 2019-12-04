Выступление Андрейченко на закрытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ СТРАНОЙ, ВЫПОЛНЕНЫ

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Уважаемые коллеги!

Заключительная сессия Палаты представителей шестого созыва, а вместе с ней и очередной парламентский цикл подходят к своему завершению.

Вся наша деятельность была подчинена защите суверенитета, обеспечению устойчивого развития страны, социальной стабильности и роста благосостояния граждан - всему тому, что составляет основу намеченного главой государства и одобренного народом политического курса.

Зримым результатом проведенной работы являются более 280 законов, которые охватывают все сферы жизни государства и общества.

Важнейшими законодательными приоритетами для нас были обеспечение динамичного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности и снижение уязвимости к воздействию внешних факторов.

Этим целям послужило совершенствование законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах, различных отраслях реального сектора экономики и сфере услуг.

Один из главных критериев здорового делового климата - прозрачность и стабильность налоговых правил. Вкладом депутатов в решение этой задачи стали новый Налоговый кодекс и оптимизация механизмов привлечения частного капитала в крупные инфраструктурные проекты.

Проведена достаточно объемная работа по развитию предпринимательства. Она коснулась широкого спектра вопросов, включая снятие административных барьеров, декриминализацию экономической деятельности, совершенствование трудовых отношений и расширение возможностей самозанятости.

Ряд законов был принят в целях развития IТ-сектора, более эффективной реализации транзитного потенциала страны, поддержки малого и среднего бизнеса в сельской местности.

Большой комплекс вопросов решен в области социальной политики. Наши усилия были направлены на поддержание достойного уровня жизни граждан, развитие человеческого потенциала, поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Внесены востребованные изменения в законы по вопросам жилищных отношений, оказания жилищно-коммунальных и социальных услуг, пенсионного обеспечения, государственной поддержки семей, воспитывающих детей, ветеранов и инвалидов.

Кроме того, надо упомянуть модернизацию законодательства о здравоохранении и реализацию нескольких депутатских законодательных инициатив в сфере экологии.

Парламентарии оперативно реагировали на возникающие угрозы национальной безопасности и общественному благополучию. Здесь нам нередко приходилось идти на довольно жесткие и решительные меры. Но именно такая позиция, например, помогла снизить градус наркотической угрозы и защитить нашу молодежь.

Разумеется, многие законопроекты имели широкий общественный резонанс. Поэтому работа над ними проводилась максимально открыто. Тесное взаимодействие с экспертами, практиками, представителями общественных объединений помогало нам находить решения, обеспечивающие баланс интересов государства и общества.

В рамках этой работы особое внимание было уделено перспективам развития национального законодательства, что в комплексе с результатами изучения правоприменительной практики создает неплохой задел для нового состава депутатского корпуса.

То же самое можно сказать и о наших наработках в сфере парламентской дипломатии. Самым важным событием в этом плане не только для парламента, но и для всей страны явилось проведение в 2017 году в Минске ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Прошедшая под знаком инициативы "Хельсинки-2", она серьезно повлияла на улучшение атмосферы восприятия Беларуси за рубежом и укрепила репутацию Минска как надежной международной переговорной площадки.

Мы наработали хорошую базу для наращивания двусторонних связей, особенно на европейском векторе. Наша делегация впервые в истории суверенной Беларуси посетила с официальным визитом Швейцарию. Мы вышли на высокий уровень контактов с польскими коллегами. Нам удалось возобновить работу белорусско-британской и белорусско-бельгийской групп дружбы. Динамично развиваются наши отношения с парламентариями Германии. И это только самые наглядные примеры.

А в целом наши связи охватывают практически все регионы мира, что полностью отвечает принципу многовекторности белорусского внешнеполитического курса.

Сегодня мы контактируем с законодательными органами более чем 80 стран. Кроме того, депутаты нынешнего созыва могут записать в свой актив более 10 новых документов, которые пополнили договорную базу двустороннего сотрудничества.

Мы смогли серьезно укрепить свои позиции в межпарламентском сообществе. Результатом признания наших усилий в ПА ОБСЕ явилась единогласная поддержка членами этой влиятельной организации всех трех резолюций, подготовленных по инициативе Беларуси.

Более конструктивными стали наши взаимоотношения с Парламентским измерением Центрально-Европейской инициативы и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Позитивными результатами отмечена и работа по укреплению интеграционных связей на постсоветском пространстве, прежде всего в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

За сравнительно короткое время нам удалось оптимизировать расходование средств союзного бюджета, исполнение совместных программ, продвинуться в решении некоторых проблем, связанных с обеспечением равенства прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран.

По линии других постсоветских межпарламентских структур особый акцент был сделан на раскрытии потенциала модельного законотворчества. Перспективный план этой работы в СНГ на ближайшие два года составлен с учетом наших предложений.

В 2016 году Национальное собрание впервые было представлено в качестве постоянного наблюдателя на заседаниях Латиноамериканского парламента. А к завершению созыва мы значительно приблизились к решению вопроса о получении такого же статуса в Парламентской конференции Балтийского моря и Панафриканском парламенте.

Наращивая свою внешнеполитическую активность, депутаты способствовали открытию новых рынков, укреплению торгово-экономических связей, продвижению образа Беларуси как IT-страны и важного связующего звена между восточной и западной моделями экономической интеграции.

При непосредственном содействии парламентариев динамично развивается сотрудничество с регионами России и Узбекистана, устанавливаются прямые деловые контакты с бизнес-сообществом "дальней дуги", реализуются кооперационные и инвестиционные проекты в Египте, Пакистане и Судане.

Разумеется, особой заботой депутатского корпуса была непосредственная работа с избирателями. Живое общение с людьми, открытый диалог с гражданским обществом позволяли нам оперативно выходить на актуальные законодательные инициативы, содействовать решению назревших проблем регионов и нужд наших граждан.

За эти годы было рассмотрено более 30 тыс. обращений, принято свыше 33 тыс. человек. Депутаты помогли сотням из них устроиться на работу, пройти переподготовку или создать свой бизнес. Многим предприятиям оказана поддержка в преодолении финансовых и производственных трудностей.

В рамках Года малой родины с участием парламентариев реализован комплекс инициатив по благоустройству городов и сел, развитию социальной инфраструктуры, ремонту местных дорог, сохранению историко-культурного наследия.

Уважаемые коллеги!

Хочу сердечно поблагодарить вас за работу. Ее результаты говорят сами за себя. Вы всегда находились на виду и делом доказывали свою преданность Родине и народу Беларуси.

Решение многих вопросов давалось нам непросто, требовало предельной концентрации сил и высокой ответственности. Но искреннее стремление принести пользу стране и своим избирателям, активная гражданская позиция и умение работать в команде неизменно помогали нам продвигаться к достижению поставленных целей.

Не отвлекаясь на бесполезные споры и саморекламу, депутаты шестого созыва спокойно и по-деловому выполняли свой профессиональный долг. Тем самым были сохранены преемственность в работе Палаты представителей и традиции сотрудничества со всеми участниками законодательного процесса, государственными органами и структурами гражданского общества.

Теперь эту благородную миссию предстоит выполнить депутатам, которые продолжат свою деятельность в обновленном составе парламента. И я уверен - вы справитесь.

Но и депутаты шестого созыва, которые завершают осуществление своих полномочий, не останутся в стороне от общего дела. Ведь депутат не бывает бывшим. И это не просто слова. Доверие, однажды оказанное народом, нам приходится оправдывать всю жизнь.

Вызовы, которые возникают перед страной на современном этапе, требуют консолидации всех здоровых сил общества. А значит, ваши опыт и знания, уважаемые коллеги, будут всегда востребованы.

Отдельных слов благодарности заслуживают работники Секретариата Палаты представителей, помощники депутатов и все, кто активно помогал нам в нелегкой депутатской деятельности.

От всей души желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, воплощения профессиональных и личных планов и новых успехов в труде на благо родной Беларуси. -0-