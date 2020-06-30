Выступление Андрейченко на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ ВО БЛАГО СТРАНЫ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.

Она проходила на фоне серьезных изменений, затрагивающих весь мир. Противостояние государств, осложненное последствиями пандемии и отсутствием конструктивного международного диалога, неизбежно сказалось и на ситуации в нашей стране. Потребовалась максимальная концентрация усилий всех органов власти, в том числе парламента, по поддержанию экономической стабильности, защите жизни и здоровья наших граждан.

Все это обусловило напряженный характер повестки дня и сложность тех задач, которые пришлось решать депутатскому корпусу в ходе сессии.

В этот ответственный для страны период нами приняты важные политические решения о назначении выборов Президента Республики Беларусь и даче согласия главе государства на назначение премьер-министра.

Законодательным результатом сессии стало рассмотрение порядка 80 документов, значительная часть которых направлена на раскрепощение деловой инициативы, улучшение условий хозяйствования в стране и продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом.

Мы продолжили курс на либерализацию отдельных сфер законодательства. В соответствии с поручением главы государства депутатский корпус принял самое непосредственное участие в подготовке новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В постоянных комиссиях было проанализировано около 800 предложений, поступивших от избирателей.

Принят закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", который дал шанс многим осужденным, в том числе и по 328-й статье Уголовного кодекса, вернуться к нормальной жизни в обществе.

В ходе сессии ратифицировано 37 международных договоров, реализация которых будет способствовать усилению торгово-экономических позиций Беларуси в Евразийском экономическом союзе, развитию взаимовыгодных отношений с Ираном, Кубой, Сингапуром, Сербией, Узбекистаном, Таджикистаном и рядом других стран.

Важным шагом в укреплении связей с нашими западными партнерами стала ратификация соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз, которое вступает в силу уже с завтрашнего дня.

Говоря о нашей межпарламентской деятельности, следует отметить, что, несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией, она сохранила свою позитивную динамику.

Белорусские депутаты регулярно принимали участие в вебинарах по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречах с парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, Италии, России, США, Японии, а также с представителями ряда международных организаций.

Впервые в режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Серьезная работа проведена по подготовке к пятьдесят восьмой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится уже на следующей неделе. Основными приоритетами для депутатского корпуса здесь остаются равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание национальных интересов в рамках союзного строительства. Интеграция должна носить взаимовыгодный характер, способствовать эффективному развитию экономик наших государств.

Только устойчивая, адаптивная и четко управляемая экономика служит залогом социального благополучия. Поэтому вопросы экономического роста должны оставаться в центре внимания депутатов и в межсессионный период.

Сегодня принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Депутаты уже подключились к этому процессу, активно взаимодействуя с правительством, профильными министерствами и ведомствами.

Наша задача - проанализировать ситуацию, связанную с пандемией, и продумать, как использовать потенциальные возможности, которые она в себе содержит, во благо страны.

При этом нельзя забывать об определении путей дальнейшего развития. Необходимо приспособить национальную экономику к новой реальности, делая акцент на цифровизации, технологических инновациях, изменении бизнес-стратегий и менеджмента.

Разумеется, эти идеи найдут свое отражение в новой программе социально-экономического развития, в разработке которой примет участие и депутатский корпус.

Под жесткий контроль нужно взять работу с законопроектами экономического блока. Это прежде всего изменения в законы о хозяйственных обществах, торговле и общественном питании, об исполнительном производстве. Необходимо ускорить их подготовку ко второму чтению и обеспечить своевременное рассмотрение.

Кроме того, следует активно подключиться к работе профильных министерств над новой редакцией закона об экономической несостоятельности (банкротстве). Мы должны обеспечить его качественную подготовку еще до внесения в Палату представителей.

С учетом правоприменительной практики, многочисленных обращений граждан необходимо подойти и к корректировке земельного законодательства. Вопрос непростой и требует соблюдения баланса интересов государства и граждан.

Особая задача в межсессионный период - выполнение поручения главы государства о вступлении в силу новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях с января 2021 года. Принятые нами сегодня в первом чтении соответствующие проекты предстоит детально проработать, досконально обсудить с практиками, чтобы к началу осенней сессии максимально устранить имеющиеся противоречия.

Целый комплекс законопроектов связан с реализацией конституционных прав и гарантий наших граждан. На повестке дня - повышение доступности правосудия, качество оказания медицинской помощи, активная социализация инвалидов, пенсионное обеспечение, жилищные вопросы.

Еще одно важное направление, где депутатскому корпусу нужно совместно поработать с правительством, - внесение изменений в Кодекс об образовании. Подготовка квалифицированных кадров, всестороннее развитие человеческого капитала - это неотложное требование времени.

Словом, работа предстоит очень ответственная, поскольку нормы всех этих законопроектов затрагивают интересы практически каждого гражданина, востребованы бизнес-сообществом и правоприменителями.

Естественно, в настоящее время основное внимание общественности привлечено к главной политической кампании - выборам Президента Республики Беларусь.

Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию.

Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях.

Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это недопустимо.

Задача парламентариев - приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством.

Нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан.

Независимость и благополучие дорого стоят. Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня - сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед.

Одновременно депутатам необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом.

Мы должны поддержать людей и словом, и делом. Уверен, что у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Беларусь как государство, уверенно реализующее собственный путь развития.-0-