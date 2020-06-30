Выступление Андрейченко на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 30 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:29 3-я горбольница Минска рассчитывает к концу недели вернуться к приему пациентов по профилю Регионы
14:23 Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе Президент
14:18 Путин: значение кровопролитной битвы подо Ржевом в победе советского народа над нацизмом огромно В мире
14:14 Алексо: независимая Беларусь стала молодежным брендом Общество
14:09 Госстройнадзор выявил дефекты и нарушения на половине строящихся объектов Общество
13:59 "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом Президент
13:49 В России в 2021 году пройдет перепись населения В мире
13:48 Проект улучшения городской мобильности разрабатывают для Пинска Регионы
13:46 Аграрный сектор может стать локомотивом экономики Беларуси в этом году - Субботин Регионы
13:34 Вода в реках Беларуси прогрелась до плюс 18-26 градусов Общество
13:33 В Смолевичском районе 10-летний мальчик украл с банковской карты более $300 Происшествия
13:31 Новый резидент "Великого камня" займется выпуском эндопротезов и ортопедических приспособлений Экономика
13:29 Обновленный детский сад открыли в Петрикове Регионы
13:28 Дожди в ближайшее время пополнят запасы влаги в почве - Белгидромет Общество
13:27 Прокуратура назвала основные причины насилия над несовершеннолетними Общество
13:24 БелТПП делает все возможное для укрепления белорусско-итальянских деловых связей - Улахович Экономика
13:23 Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2 Общество
13:21 Доллар и евро на торгах 30 июня подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:20 Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики Общество
13:11 В Китае открыли новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию В мире
13:11 Температура воздуха в Беларуси 29 июня была на 2-6 градусов выше нормы Общество
13:11 Белорусско-итальянский форум по зеленой экономике планируют провести в Минске 13 октября Экономика
12:58 Выступление Андрейченко на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва Политика
12:56 Андрейченко: национальные интересы в СГ остаются приоритетом для депутатов Политика
12:56 Белорусские рефери рассудят финал футбольного Кубка Молдовы Спорт
12:46 Более 5% зарегистрированных на ЦТ абитуриентов не явились на первые три испытания Общество
12:43 Андрейченко: принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики Экономика
12:38 В Литве введено требование обязательной самоизоляции для прибывающих из 50 стран В мире
12:36 В Витебске завершают строительство Полоцкого путепровода Регионы
12:35 Гродненские родители смогут посмотреть онлайн-трансляции из оздоровительных лагерей Регионы
Все новости
Все новости
Политика
30 июня 2020, 12:58

Выступление Андрейченко на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Фото из архива
Фото из архива

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ ВО БЛАГО СТРАНЫ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.

Она проходила на фоне серьезных изменений, затрагивающих весь мир. Противостояние государств, осложненное последствиями пандемии и отсутствием конструктивного международного диалога, неизбежно сказалось и на ситуации в нашей стране. Потребовалась максимальная концентрация усилий всех органов власти, в том числе парламента, по поддержанию экономической стабильности, защите жизни и здоровья наших граждан.

Все это обусловило напряженный характер повестки дня и сложность тех задач, которые пришлось решать депутатскому корпусу в ходе сессии.

В этот ответственный для страны период нами приняты важные политические решения о назначении выборов Президента Республики Беларусь и даче согласия главе государства на назначение премьер-министра.

Законодательным результатом сессии стало рассмотрение порядка 80 документов, значительная часть которых направлена на раскрепощение деловой инициативы, улучшение условий хозяйствования в стране и продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом.

Мы продолжили курс на либерализацию отдельных сфер законодательства. В соответствии с поручением главы государства депутатский корпус принял самое непосредственное участие в подготовке новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В постоянных комиссиях было проанализировано около 800 предложений, поступивших от избирателей.

Принят закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", который дал шанс многим осужденным, в том числе и по 328-й статье Уголовного кодекса, вернуться к нормальной жизни в обществе.

В ходе сессии ратифицировано 37 международных договоров, реализация которых будет способствовать усилению торгово-экономических позиций Беларуси в Евразийском экономическом союзе, развитию взаимовыгодных отношений с Ираном, Кубой, Сингапуром, Сербией, Узбекистаном, Таджикистаном и рядом других стран.

Важным шагом в укреплении связей с нашими западными партнерами стала ратификация соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз, которое вступает в силу уже с завтрашнего дня.

Говоря о нашей межпарламентской деятельности, следует отметить, что, несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией, она сохранила свою позитивную динамику.

Белорусские депутаты регулярно принимали участие в вебинарах по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречах с парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, Италии, России, США, Японии, а также с представителями ряда международных организаций.

Впервые в режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Серьезная работа проведена по подготовке к пятьдесят восьмой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится уже на следующей неделе. Основными приоритетами для депутатского корпуса здесь остаются равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание национальных интересов в рамках союзного строительства. Интеграция должна носить взаимовыгодный характер, способствовать эффективному развитию экономик наших государств.

Только устойчивая, адаптивная и четко управляемая экономика служит залогом социального благополучия. Поэтому вопросы экономического роста должны оставаться в центре внимания депутатов и в межсессионный период.

Сегодня принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Депутаты уже подключились к этому процессу, активно взаимодействуя с правительством, профильными министерствами и ведомствами.

Наша задача - проанализировать ситуацию, связанную с пандемией, и продумать, как использовать потенциальные возможности, которые она в себе содержит, во благо страны.

При этом нельзя забывать об определении путей дальнейшего развития. Необходимо приспособить национальную экономику к новой реальности, делая акцент на цифровизации, технологических инновациях, изменении бизнес-стратегий и менеджмента.

Разумеется, эти идеи найдут свое отражение в новой программе социально-экономического развития, в разработке которой примет участие и депутатский корпус.

Под жесткий контроль нужно взять работу с законопроектами экономического блока. Это прежде всего изменения в законы о хозяйственных обществах, торговле и общественном питании, об исполнительном производстве. Необходимо ускорить их подготовку ко второму чтению и обеспечить своевременное рассмотрение.

Кроме того, следует активно подключиться к работе профильных министерств над новой редакцией закона об экономической несостоятельности (банкротстве). Мы должны обеспечить его качественную подготовку еще до внесения в Палату представителей.

С учетом правоприменительной практики, многочисленных обращений граждан необходимо подойти и к корректировке земельного законодательства. Вопрос непростой и требует соблюдения баланса интересов государства и граждан.

Особая задача в межсессионный период - выполнение поручения главы государства о вступлении в силу новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях с января 2021 года. Принятые нами сегодня в первом чтении соответствующие проекты предстоит детально проработать, досконально обсудить с практиками, чтобы к началу осенней сессии максимально устранить имеющиеся противоречия.

Целый комплекс законопроектов связан с реализацией конституционных прав и гарантий наших граждан. На повестке дня - повышение доступности правосудия, качество оказания медицинской помощи, активная социализация инвалидов, пенсионное обеспечение, жилищные вопросы.

Еще одно важное направление, где депутатскому корпусу нужно совместно поработать с правительством, - внесение изменений в Кодекс об образовании. Подготовка квалифицированных кадров, всестороннее развитие человеческого капитала - это неотложное требование времени.

Словом, работа предстоит очень ответственная, поскольку нормы всех этих законопроектов затрагивают интересы практически каждого гражданина, востребованы бизнес-сообществом и правоприменителями.

Естественно, в настоящее время основное внимание общественности привлечено к главной политической кампании - выборам Президента Республики Беларусь.

Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию.

Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях.

Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это недопустимо.

Задача парламентариев - приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством.

Нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан.

Независимость и благополучие дорого стоят. Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня - сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед.

Одновременно депутатам необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом.

Мы должны поддержать людей и словом, и делом. Уверен, что у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Беларусь как государство, уверенно реализующее собственный путь развития.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко депутаты
Новости рубрики Политика
Фото из архива Андрейченко: национальные интересы в СГ остаются приоритетом для депутатов
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: независимость и благополучие достигаются единством нации
Олег Кравченко. Фото МИД Беларусь выступает за усиление регионального сотрудничества стран со средним уровнем дохода
Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией может быть подписано в ближайшее время
Марина Ленчевская. Фото Палаты представителей Белорусам важно сохранить суверенное государство - депутат
Фото из архива Беларусь предложила Республике Корея разработать дорожную карту сотрудничества
Главное
Фото ТАСС - БЕЛТА "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом
Депутаты приняли в первом чтении проекты новых КоАП и ПИКоАП
В Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов с COVID-19
Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы
Топ-новости
Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики
Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии
Андрейченко: под видом предвыборных мероприятий в Беларуси устраиваются откровенные провокации
Более 5% зарегистрированных на ЦТ абитуриентов не явились на первые три испытания
Субботин: городской референдум по вопросу строительства завода АКБ может стать хорошим опытом
Вода в реках Беларуси прогрелась до плюс 18-26 градусов
По новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем
Белкоопсоюз рассчитывает до конца года открыть интернет-магазины во всех районах страны
Минздрав рассказал, какие больницы на этой неделе вернутся к обычной работе
По факту попадания в водопровод Минска некачественной воды возбуждено уголовное дело
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Никто, кроме них. Особенности службы в десантно-штурмовой бригаде в Бресте
В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты
Хозяйства Беларуси заготовили четверть травяных кормов от плана
БУТБ прорабатывает внедрение форвардных контрактов на сельхозпродукцию
Жилищные проблемы и вопросы трудоустройства - Линевич провел прием граждан в Витебске
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.