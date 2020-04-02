Выступление Кочановой на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Сегодня начинает свою работу вторая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 2020 год ознаменован рядом знаковых событий. Мы отмечаем 75-летие Великой Победы - праздник, ставший символом свободы и независимости, близкий каждой белорусской семье. Сохранение исторической памяти о войне, забота о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи - важнейшие направления работы членов Совета Республики, которые необходимо развивать, наполнять новыми проектами.

Ключевым событием в политической жизни страны станут президентские выборы, ведь мы определяем наше будущее. Это ответственный период для всех органов власти и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении этой важной политической кампании. Выборы должны пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством.

В этом году завершается пятилетка. 17 марта на совещании у Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко подведены итоги социально-экономического развития страны за 2019 год, рассмотрены приоритеты и основные направления на среднесрочный период. Целевая задача - устойчивый экономический рост с темпами 3-4% в год. Для этого необходимо:

обеспечить эффективную работу каждого предприятия, равномерное и устойчивое развитие всех регионов страны;

создать условия для привлечения иностранных и внутренних инвестиций;

наращивать экспорт, в том числе на новые рынки сбыта.

Безусловный приоритет - повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Это важнейший фактор конкурентоспособности наших предприятий и страны в целом. Совет Республики внес соответствующие предложения в правительство.

Ситуация в мире сегодня непростая, в том числе из-за эпидемиологической обстановки. Снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между государствами. Негативное влияние ощущают на себе все страны мира, в том числе и Беларусь. Это требует от нас мобилизации усилий, готовности оперативно реагировать на возникающие вызовы. Мы прекрасно понимаем, что главное - это экономика, а соответственно, благополучие наших граждан. Предприятия должны работать, люди - получать заработную плату, а бюджет - средства для выполнения социальных программ и обязательств.

Уважаемые коллеги!

Основное направление деятельности Совета Республики - работа с законопроектами. Указом главы государства утвержден план подготовки законопроектов на текущий год. Планируется разработка новых для нашей правовой системы законопроектов - "О волонтерской деятельности", "О саморегулируемых организациях", "О лицензировании", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь".

В ходе второй сессии Совета Республики будет рассмотрено более 30 законопроектов. В их числе - проекты законов "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз", об изменении законов "О хозяйственных обществах", "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также законодательства в сфере здравоохранения, нотариальной деятельности и другие.

Законы должны работать эффективно, быть понятными обществу и не нуждаться в частых корректировках. Поэтому мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы на самом начальном этапе подключаться к подготовке законопроектов совместно с депутатами Палаты представителей. Налажен открытый диалог со всеми участниками законотворческого процесса: госорганами, общественными объединениями, представителями бизнеса, науки, экспертного сообщества.

Используется такая форма работы, как рассмотрение проектов законов на выездных заседаниях постоянных комиссий в регионах с привлечением руководителей местных органов власти, предприятий, а также специалистов, непосредственно работающих на производстве.

В феврале текущего года на базе совхоза "Доброволец" в Кличевском районе состоялось заседание Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, были рассмотрены изменения в законы в сфере животноводства и племенного дела. По итогам подготовлены конкретные предложения, которые учтены при доработке законопроектов.

Во исполнение поручения главы государства Советом Республики оперативно выработано более 50 системных и комплексных предложений по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Большая часть из них поддержана заинтересованными и уже нашла отражение в подготовленных проектах нормативных правовых актов. Мы также активно включились в работу по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны - Конституцию Республики Беларусь.

Совет Республики - орган территориального представительства, поэтому важное направление для нас - работа с депутатским корпусом всех уровней. В межсессионный период члены Совета Республики приняли участие в заседаниях областных, районных Советов депутатов, исполнительных комитетов, администраций районов. Состоялось первое заседание обновленного Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, на котором выработаны рекомендации местным Советам депутатов по комплексному и устойчивому развитию подведомственных территорий.

Кроме того, проведены встречи с председателями районных и городских Советов депутатов в Витебской, Могилевской и Гродненской областях, где обсуждались наиболее актуальные вопросы их деятельности. В ближайшее время такие встречи будут организованы в Брестском, Гомельском и Минском регионах.

Председатели советов глубоко знают ситуацию на местах, детально знакомы с проблемами. Такой формат взаимодействия позволяет нам систематизировать информацию из регионов, определять те направления, на которые необходимо обратить внимание в нашей работе с законопроектами. Например, сельские советы зачастую остаются один на один со своими проблемами, которые касаются освещения населенных пунктов, ремонта дорог, землеустройства, содержания кладбищ и других сфер. Казалось бы - несложные вопросы, но они жизненно важны для людей в сельской местности. И их надо решать.

5 декабря 2019 года на встрече с парламентариями глава государства акцентировал внимание на вопросах организации работы с обращениями граждан. Каждый человек должен быть услышан. За период работы Совета Республики в новом составе к нам поступило 819 письменных и устных обращений. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. В основном люди обращаются по вопросам качества работы жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, судебных споров. Наибольшее количество обращений приходится на г. Минск, Минскую, Брестскую и Могилевскую области. Основная их часть касается компетенции местных органов власти.

Все поступающие к нам обращения рассмотрены, а требующие особого внимания - находятся у нас на контроле. Ответственный и добросовестный подход к этой работе находит положительный отклик у людей. В Совет Республики поступили письма с благодарностью Руммо Олегу Олеговичу и Лисковичу Виктору Андреевичу за оказанное содействие в решении проблем, с которыми столкнулись люди.

Важно, что граждане также обращаются к нам с предложениями и инициативами. Например, о создании музейной экспозиции, символизирующей путь развития Совета Республики. Замечательная идея, над реализацией которой мы уже работаем.

Хочу обратить ваше внимание на важный для нас проект. Совет Республики вышел с инициативой о взаимодействии с Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии. При центре будет создан попечительский совет, в который войдут сенаторы. Рассчитываем, что наше сотрудничество принесет реальную пользу детям, привлечет внимание общественности к этой проблеме. И уже сегодня Министерством здравоохранения ведется работа по распространению этого опыта на все учреждения системы.

Важнейшее направление нашей деятельности - работа с молодежью. Многое из намеченного нами уже реализовано. Так, завершается формирование Молодежного совета, который объединит 70 наиболее активных представителей молодежи, выдвинутых от областей и города Минска. В сессионный период нам предстоит провести его первое заседание, на котором молодые парламентарии утвердят регламент своей работы, сформируют рабочие органы. Уверена, что Молодежный совет станет эффективной коммуникационной площадкой, где молодые люди смогут взаимодействовать с органами власти, участвовать в законодательной деятельности, решении общественно-политических задач, реализовывать свои инициативы.

Уважаемые коллеги!

Межпарламентское сотрудничество является одним из приоритетов нашей деятельности. Членами Совета Республики активно проводится работа по развитию межпарламентских контактов и связей как со странами-партнерами по интеграционным объединениям, так и с государствами ближнего и дальнего зарубежья. Созданы 72 рабочие группы и 4 межпарламентские комиссии, которые позволяют осуществлять прямые контакты практически со всеми странами мира. 22 группы возглавляют члены Совета Республики.

Состоялись встречи с послами России, Армении, Болгарии, Великобритании и Узбекистана.

Значимыми событиями в межсессионный период стали официальные визиты в нашу страну парламентской делегации Социалистической Республики Вьетнам под руководством председателя парламента этой страны Нгуен Тхи Ким Нган, а также делегации Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.

С нашими российскими коллегами мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели совместное заседание организационных комитетов по подготовке VII Форума регионов Беларуси и России.

Форум зарекомендовал себя как одна из наиболее результативных форм межпарламентского сотрудничества и эффективная площадка для налаживания и развития региональных связей между нашими странами. Осенью его примут Минск и Минская область. Учитывая знаковое событие этого года - 75-летие Великой Победы, определена главная тема форума - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Символично, что сегодня, в День единения народов Беларуси и России, мы говорим о взаимодействии наших стран. Позвольте поздравить вас с этим праздником.

Уважаемые члены Совета Республики!

Задач у нас много. Главное - чтобы наша работа была эффективной, содействовала устойчивому социально-экономическому развитию, укреплению суверенитета нашей страны, повышению благосостояния граждан. Только вместе, ответственно и слаженно, в полной мере используя свои профессионализм и опыт, мы сможем добиться поставленных целей на благо нашей родной Беларуси.

Желаю всем вам здоровья, успехов и плодотворной деятельности.

Благодарю за внимание.-0-