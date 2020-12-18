Выступление Кочановой на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА - ОСНОВА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Сегодня завершает свою работу четвертая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

2020 год был одним из самых сложных и напряженных. Пандемия коронавирусной инфекции поставила всех перед новым вызовом. Мы стали жить и работать в новой реальности, но не допустили остановки экономики, продолжили развивать социальную сферу, все силы бросили на поддержку здравоохранения. И время подтвердило нашу правоту.

На фоне этой непростой ситуации прошла избирательная кампания. Она вызвала повышенный интерес и в нашей стране, и за рубежом. Белорусский народ в очередной раз сделал свой выбор. Однако вместо уважения к этой позиции мы испытали беспрецедентное внешнее давление, подверглись попыткам внести раскол в общество, изменить вектор развития Беларуси.

Нам пришлось мобилизовать все силы для противостояния провокациям и информационным атакам. Большинство белорусов, истинных патриотов своей Родины, сплотились перед внешними и внутренними угрозами. Мы будем и впредь отстаивать мир, порядок и стабильность. Без этого невозможны дальнейший прогресс, создание комфортных условий для жизни людей, уверенность в завтрашнем дне.

Да, сегодня необходим диалог. Но диалог конструктивный, направленный как на решение имеющихся проблем, так и определение путей дальнейшего развития страны. Для этого есть немало механизмов - личные приемы граждан, "прямые телефонные линии", диалоговые площадки, общественные приемные, встречи с трудовыми коллективами и молодежью. Благодаря таким формам работы в Совет Республики поступает огромное количество предложений по совершенствованию законодательства, государственного строительства, усилению роли местного управления и самоуправления, реализации молодежной политики и ряду других вопросов. Все они тщательно прорабатываются, анализируются и, несомненно, будут учитываться при подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. Именно на площадке этого всенародного форума нам предстоит обсудить актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко отметил: "Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить".

Нам, членам Совета Республики, следует более активно включиться в подготовку предстоящего мероприятия, обобщать предложения с мест, встречаться с людьми, выходить на открытый и предельно честный диалог. Необходимый опыт, знания и навыки у нас имеются.

Уважаемые коллеги!

Хочу подвести некоторые итоги нашей деятельности и обозначить задачи на перспективу.

В рамках работы по совершенствованию законодательства рассмотрен 41 законопроект, в том числе 10 - о ратификации международных договоров. Принято к сведению два декрета Президента Республики Беларусь, решены кадровые вопросы.

Одобрен важнейший экономический документ - республиканский бюджет на 2021 год. Он убедительно свидетельствует о сохранении финансовых приоритетов. Только вдумайтесь: 45 процентов консолидированного бюджета - это социальные расходы. Государством будут приняты все меры по выполнению бюджетных обязательств в области социальной политики.

Проведена масштабная работа по концептуальному пересмотру законодательства об административной ответственности. С учетом целевых установок главы государства проекты соответствующих кодексов ориентированы на усиление профилактических мер воздействия и гуманизацию административного процесса.

Изменения в сфере уголовной ответственности обеспечат ее комплексную либерализацию, соразмерность мер уголовно-правового воздействия содеянному.

Корректировка закона "О государственных символах Республики Беларусь" расширяет случаи использования Государственного флага Республики Беларусь.

На повышение миграционной привлекательности, защиту конституционного строя и государственного суверенитета направлены поправки в закон "О гражданстве Республики Беларусь".

Дополнительную защиту получили наиболее уязвимые категории граждан - многодетные семьи, граждане с инвалидностью, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Повышению качества и доступности медицинской помощи, уровня защиты здоровья населения способствуют поправки в законы "О здравоохранении" и "Об оказании психологической помощи".

Изменения коснулись предпринимательской и хозяйственной деятельности. Комплекс новаций, внесенных в закон "О хозяйственных обществах", позволит улучшить условия работы таких предприятий и повысить ее качество.

Упрощены требования к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания, а также к условиям осуществления рекламной деятельности.

Значительно обновлена договорно-правовая база международного сотрудничества.

Уважаемые члены Совета Республики!

Приоритетным направлением нашей деятельности является работа с обращениями граждан и юридических лиц. Сегодня особенно важно укрепление обратной связи с людьми, оказание всесторонней помощи в решении их насущных проблем. Для этого у нас полномочий достаточно.

В сессионный период членами Совета Республики проведено более 140 личных приемов, в том числе свыше 50 выездных, рассмотрено порядка 1000 обращений.Граждане обращаются к нам не только с проблемами личного характера. Зачастую поднимаются вопросы, затрагивающие различные аспекты жизнедеятельности государства и общества.

При содействии членов Совета Республики многое решается положительно. Люди признательны за внимательное, ответственное и неравнодушное отношение к ним. Слова благодарности поступили в адрес Сергея Михайловича Сивца, Татьяны Аркадьевны Рунец, Сергея Анатольевича Анюховского, Валерия Владимировича Гайдукевича, Юрия Иосифовича Наркевича, Натальи Викторовны Якубицкой. Каждый человек должен быть услышан. Каждый из нас должен дойти до сути проблемы, предметно разобраться и помочь.

По-прежнему мы получаем много писем в поддержку проводимой государственной политики. Поступают и письма с иной точкой зрения.

За период с сентября по декабрь членами Совета Республики проведено более 500 встреч с трудовыми коллективами и населением. Хочу отметить активную деятельность Елены Олеговны Зябликовой и Григория Васильевича Протосовицкого.

Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость активизации работы и в средствах массовой информации.

Как справедливо отметил наш Президент, "информационное медиапространство превращается в поле боя геополитических интересов".

Мы должны оперативно и адекватно отвечать на вызовы, представлять объективную информацию о том, что происходит в Беларуси и на ее внешнем контуре.

От нашей гражданской позиции, умения доносить свою точку зрения по общественно значимым вопросам напрямую зависят имидж власти и доверие к ней, суверенитет и независимость нашей страны.

В этой работе нужно максимально задействовать потенциал помощников членов Совета Республики. Они должны активизировать свою деятельность, работать инициативно, с полной отдачей. За результативность их работы вы отвечаете персонально.

Уважаемые товарищи!

В сессионный период проведен ряд важных мероприятий. На базе предприятия "Нафтан" и Полоцкого государственного университета состоялось заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Мы рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием инновационно-промышленных кластеров. Почему была выбрана эта тема? Кластерный подход положительно зарекомендовал себя в мировой практике. Создание кластеров - один из главных факторов повышения конкурентоспособности регионов и национальных экономик.

На выездном заседании Президиума Совета Республики в Беларусбанке были рассмотрены вопросы сбалансированности бюджетной системы в 2021 году, ключевые направления финансирования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также резервы для роста бюджетных доходов в регионах.

Я хочу поблагодарить наших членов Совета Республики - Демидова Дмитрия Владимировича и Ананича Виктора Михайловича - за помощь в организации этих мероприятий.

Набирает обороты деятельность Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Под его патронатом во всех регионах проведены молодежные форумы "Беларусь - это мы". Сейчас идет подготовка итогового республиканского форума.

Именно по предложению Молодежного парламента во всех областях начали функционировать общественные приемные, которые зарекомендовали себя как актуальная и востребованная форма работы с населением. Нам необходимо максимально задействовать возможности молодежного парламентаризма. Этот ресурс может стать серьезным инструментом взаимодействия между органами власти и молодежью.

Прошу вас активно включиться в работу с членами Молодежного парламента, оказывать помощь в реализации их инициатив. Мы должны постоянно встречаться с нашими молодыми коллегами. Одним словом, работать совместно.

Уважаемые члены Совета Республики!

В современных условиях особое значение приобретает международная парламентская деятельность. Сегодня парламенты и европейские структуры принимают тенденциозные резолюции, основанные на искажении и политизированной трактовке событий в нашей стране. Национальным собранием Республики Беларусь в официальных заявлениях дана жесткая оценка подобным документам как открытому вмешательству во внутренние дела Беларуси.

Председателям парламентов государств - членов Европейского союза, руководителям зарубежных межпарламентских комиссий и рабочих групп направлены соответствующие обращения. Однако европейские "учителя демократии" высокомерно не слышат белорусских парламентариев. Более того, депутаты Европарламента откровенно дезинформируют европейскую общественность о ситуации в Беларуси и допускают грубые оскорбления. Поэтому нам нужно использовать все свои международные контакты и каналы коммуникаций в целях объективного информирования о положении дел в республике.

Важным приоритетом в международной повестке остается взаимодействие на площадках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза.

В ходе ноябрьских мероприятий МПА СНГ Сергей Михайлович Сивец и Татьяна Аркадьевна Рунец избраны заместителями председателей профильных постоянных комиссий. Примите наши поздравления и пожелания успехов в ответственной деятельности.

Уважаемые коллеги!

Сейчас, как никогда, важна консолидация общества в решении политических и социальных вопросов. Будущее зависит только от нас. Действуя более настойчиво и энергично, вместе работая на благо нашей Родины, мы выдержим испытания времени.

Именно дела, как верно отметил Александр Григорьевич Лукашенко, - это настоящий патриотизм, дела, которые повышают качество жизни белорусов и укрепляют наше государство.

В уходящем году нам нужно сделать еще одно доброе дело - принять участие в ежегодной республиканской акции "Наши дети". Уверена, мы сможем подарить праздник каждому ребенку.

В заключение позвольте поблагодарить вас за работу и поздравить с наступающими Рождеством и Новым годом. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Нашей родной стране - стабильности и процветания.-0-