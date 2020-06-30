Выступление Кочановой на закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Завершает работу вторая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Прежде всего хотелось бы остановиться на результатах нашей деятельности за истекший период. Это законодательное обеспечение социально-экономического развития, организации региональной политики, работа с обращениями граждан, участие в проведении мероприятий по эпидемиологической безопасности и защите жизни и здоровья населения. Также сегодня необходимо определить круг актуальных задач, которые будут находиться в центре внимания членов Совета Республики в межсессионный период.

Одной из основных задач Совета Республики является участие в разработке и принятии правовых регуляторов общественных отношений в экономической, политической, социальной и духовных сферах жизни общества.

Текущая сессия по своему характеру была насыщенной и разноплановой.

Совет Республики одобрил 51 законопроект, в том числе 37 о ратификации международных договоров.

Приняты к сведению 3 декрета Президента Республики Беларусь.

Утверждены важнейшие финансовые документы страны - отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной защиты населения за 2019 год.

Новации в законодательстве по вопросам валютного регулирования и валютного контроля призваны способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, - дальнейшему укреплению экономического потенциала государства.

Принятие закона об амнистии явилось очередным этапом развития уголовно-правовой политики, основанной на гуманистических началах и конституционных ценностях правового государства.

На защиту прав и свобод граждан и юридических лиц направлены изменения в законы "О нотариате и нотариальной деятельности", "О третейских судах".

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи и упрощения процедуры регистрации лекарств, в том числе для лечения редких заболеваний, внесены поправки в закон "О лекарственных средствах".

Большое внимание было уделено и расширению законодательной базы двустороннего сотрудничества как с традиционными партнерами - Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Молдовой, Сербией, Ираном, Кубой, так и с потенциальными - Албанией, Сирией, Уругваем.

Ратифицированы соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз, 10 международных договоров "пятерки" ЕАЭС, 5 многосторонних соглашений в рамках ООН, Совета Европы, Всемирной почтовой организации, СНГ.

Уважаемые коллеги!

Как неоднократно подчеркивал глава государства, законы должны отвечать интересам общества, учитывать реальные потребности наших граждан, работать на решение конкретных задач на определенном этапе развития страны.

Именно исходя из этих позиций нам следует продолжить работу над законодательством об административной ответственности. В процессе подготовки проектов Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях парламентариями было внесено в межведомственную экспертную группу более 500 законодательных предложений. Значительная часть из них учтена. В межсессионном периоде нам предстоит завершить работу над этими законопроектами и на осенней сессии рассмотреть ее результаты.

Еще один важный документ, в подготовке которого участвуют члены Совета Республики, - Гражданский кодекс. Его обновленные положения должны концептуально переформатировать целый пласт гражданско-правовых отношений, способствовать появлению новых правовых понятий и категорий, обеспечить эффективное использование объектов интеллектуальной собственности.

В своей деятельности нам необходимо задействовать потенциал научно-консультативного совета, Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, Молодежного парламента, шире использовать весь комплекс направлений работы с населением.

Живое общение с людьми, трудовыми коллективами, личные приемы граждан, прямые телефонные линии - вот где выкристаллизовываются вопросы, которые должны находить отражение в законотворческой деятельности и лечь в основу плана подготовки законопроектов на 2021 год.

Определенные наработки для этого уже имеются. Только за первое полугодие текущего года членами Совета Республики рассмотрено почти 2500 письменных обращений. В регионах проведено более 130 прямых телефонных линий, свыше 300 личных приемов, в ходе которых принято 1100 человек.

Для реализации парламентских полномочий нам необходимо активно использовать средства массовой информации, интернет-ресурсы, социальные сети.

В Совете Республики регулярно проводится анализ выступлений сенаторов в СМИ и сетевых ресурсах.

Ежедневно в среднем размещается 10-15 материалов по итогам парламентской деятельности.

Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Это должна быть системная работа, которая обеспечит наше постоянное и активное присутствие на этих коммуникационных площадках.

Уважаемые члены Совета Республики!

Наше заседание проходит в День международного парламентаризма. Поздравляю вас с этим праздником. Уверена, что мы и далее будем вносить весомый вклад в развитие межпарламентского сотрудничества, способствовать решению актуальных проблем современности.

В сессионный период мы впервые приняли участие в брифингах высокого уровня, организованных американскими парламентариями. По поручению Президента Республики Беларусь проведен ряд встреч с руководством Европейского бюро и делегацией Всемирной организации здравоохранения, где обсуждались эффективные пути преодоления пандемии и способы минимизации ее последствий.

Позиция Национального собрания Республики Беларусь была представлена на заседаниях Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и ее Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Проведены совещание с руководителями рабочих групп - членами Совета Республики, а также встречи по вопросам развития взаимодействия с парламентами США и Канады, Узбекистана, Финляндии, Словакии.

В текущем году предполагается переход полномочий сопредседателя от Азербайджана к Беларуси в Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства".

Мы должны использовать эту возможность для активизации сотрудничества с Европейским союзом в сфере местного самоуправления. Это позволит нам объективно представлять информацию о нашей стране, работе органов власти, жизни людей, а также изучать зарубежные опыт и лучшие практики в самоуправлении.

Впереди у нас очень ответственное и важное мероприятие - VII Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что он пройдет в Минске с 23 по 25 сентября. Его тема - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Соответствующая работа по подготовке форума осуществляется в тесном взаимодействии с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Необходимо, чтобы это важное мероприятие прошло на высоком организационном уровне и способствовало дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и Российской Федерации.

Уважаемые члены Совета Республики!

Беларусь стоит на пороге главного политического события - выборы Президента Республики Беларусь.

Электоральная кампания проходит в достаточно непростых условиях.

Говоря о текущем моменте, наш Президент очень точно отметил: воедино сошлись несколько "пандемий" - в здравоохранении, экономике, политике, информационном пространстве.

Поэтому наша задача - донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои, защитить страну, ее суверенитет и независимость.

Кто как не мы должны быть проводником государственной политики. И нам есть что сказать людям. За годы независимости Беларусь состоялась как социально ориентированное государство, в котором обеспечиваются стабильность и безопасность. Укрепляются наши позиции на международной арене. Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь.

Я уверена, что члены Совета Республики в полной мере оправдают то высокое доверие, которое оказано нам главой государства и народом.

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за работу и поздравляю с наступающим праздником - Днем Независимости Республики Беларусь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие.

Вторую сессию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва объявляю закрытой.-0-