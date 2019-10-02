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02 октября 2019, 15:51

Выступление Мясниковича на открытии седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва

ТЕКУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Выступление Председателя Совета Республики Мясниковича М.В. на открытии седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Седьмая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва сегодня начинает свою работу. Повестка сессии весьма насыщенная - предстоит рассмотреть более 40 законопроектов. Ключевыми являются законопроекты "бюджетного пакета".

Показатели местных бюджетов по доходам на 2020 год рассчитаны с сохранением действующих нормативов отчислений от республиканских налогов и сборов, производимых в бюджеты областей. При этом прошу обратить внимание: планируется сохранить объемы дотаций, передаваемых областям, на уровне не ниже текущего года независимо от планируемого поступления собственных доходов. Предусматриваются и другие меры более активного развития регионов. Совету Республики как палате территориального представительства целесообразно поддержать такие подходы правительства и Минфина при рассмотрении законопроекта о республиканском бюджете на 2020 год. Рассчитываем, что на местах воспользуются данными дополнительными возможностями для роста валового регионального продукта и создания новых рабочих мест.

2020 год - завершающий год пятилетки. С учетом объективных причин развития экономики нашего государства в течение предыдущих четырех лет, вызванных в основном внешними факторами, задания 2020 года должны быть очень напряженными. Это потребует высокой концентрации усилий не только руководителей и персонала органов управления, но и работников всех организаций, в первую очередь занятых в сфере материального производства и услуг. Каждый из 4 млн 338 тыс. человек занятого населения страны должен быть мотивирован на высокопроизводительный труд.

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручений и целевых установок главы государства, данных 19 сентября 2019 года при рассмотрении прогнозных документов на 2020 год, Совет Республики направил в правительство ряд предложений, позволяющих обеспечить, по нашему мнению, более высокие темпы экономического роста без чрезмерного стимулирования внутреннего спроса за счет наращивания объемов экспорта и активизации инвестиционной деятельности. Также предложено в течение первого полугодия 2020 года разработать проект Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь до 2025 года. Этот документ нужен со всех точек зрения.

Серьезным инструментом реализации задач социально-экономического развития является актуальное законодательство. Совет Республики неоднократно обращался в правительство с конкретными предложениями по разработке недостающих проектов нормативных правовых актов, в первую очередь законопроектов, предусмотренных программой пятилетки и декретом Президента от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства".

Рассчитываем, что соответствующие усилия будут предприняты уже в текущем 2019 году.

Уважаемые друзья!

Наша деятельность должна учитывать подходы по углублению интеграции с Российской Федерацией, сформулированные в обновленной программе действий. Совет Республики принимал активное участие в подготовке данного документа. Правительству, Национальному банку с участием парламентариев и иных заинтересованных предстоит разработать более 30 белорусско-российских дорожных карт, регулирующих социально-экономическую деятельность в Союзном государстве, на принципах суверенного равенства государств-участников. С учетом установленных главами государств Беларуси и России сроков - декабрь 2019 года - значительный объем работы придется выполнять действующему шестому созыву Совета Республики.

Коллеги!

Целый блок законопроектов в рамках текущей сессии планируется принять в сфере конституционного законодательства. Важнейший из них - проект нового закона "О судебно-экспертной деятельности", которым впервые предлагается определить правовые основы судебно-экспертной деятельности, ее научно-методического и материально-технического обеспечения.

Повышению эффективности регулирования деятельности субъектов естественных монополий будет способствовать корректировка закона "О естественных монополиях". В частности, разработчики законопроекта считают необходимым оптимизировать перечень сфер естественных монополий, внедрить институт публичных слушаний и иные новации.

В законотворческом портфеле много инициатив, которые направлены на решение повседневных проблем людей. Это законопроекты "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", "Об охране труда", "О пожарной безопасности", "О персональных данных" и другие.

Уважаемые участники заседания!

Совет Республики и действующий при нем Совет по взаимодействию органов местного самоуправления отрабатывают новые направления регионального развития. Полагаю, что эти вопросы актуальны не только в период избирательных кампаний. Так, например, в сентябре текущего года в Белыничском районе Могилевской области мы детально рассмотрели ход совершенствования работы с сельским населением. Кроме того, наметили ряд мер, касающихся деятельности ассоциаций местных Советов депутатов. Пока данная работа в стадии становления, но уже можно рассчитывать на ее эффективность. В целом Совет Республики принимает участие в решении практически всех системных задач социально-экономического строительства, поставленных главой нашего государства.

Уважаемые члены Совета Республики!

Активная и насыщенная международная деятельность в межсессионный период была направлена на расширение межпарламентского сотрудничества. Ключевое мероприятие летнего периода - VI Форум регионов Беларуси и России, который прошел в Санкт-Петербурге. Уже ставшее традицией участие в форуме Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Российской Федерации В.В.Путина не только наполнило качественно новым содержанием межрегиональное взаимодействие, но и включило это мероприятие в ряд важнейших политических событий белорусско-российской повестки дня.

Форумы регионов Беларуси и России стали хорошим примером для налаживания более тесного сотрудничества с другими странами. По инициативе Совета Республики в июле 2019 года впервые такой форум организован с Узбекистаном. Члены Совета Республики также приняли активное участие в белорусско-польском форуме "Добрососедство-2019". Состоявшиеся мероприятия стали крупными переговорными площадками, работа которых способствовала укреплению межрегиональных экономических и гуманитарных связей.

Уважаемые члены Совета Республики!

Позвольте поздравить вас с началом седьмой сессии Совета Республики. Желаю всем продуктивной работы. -0-

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