14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября, сообщила журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в пресс-центре БЕЛТА.

"С 20 октября будут проходить, по рабочим дням. Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные - с 19.00 до 20.00", - сказала Лидия Ермошина.

Для кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, планируется выделить эфирное время на канале "Беларусь 3", по Минской области - на СТВ. Тем, кто будет выдвигаться по областям, время предоставят областные телерадиокомпании. Радиовыступления будут только на областных государственных радиостанциях. В частности, для Минской области - это "Минская волна", для Минска - "Радио Минск".

Что касается печатных изданий, то для публикации программ кандидатов в депутаты планируются две центральные газеты - "Звязда" и "Рэспубліка". Ранее на парламентских выборах еще задействовалась "Народная газета". Сейчас она издается всего раз в неделю, поэтому невозможно обеспечить опубликование программ кандидатов в этом издании. Предлагается использовать возможности областных газет - государственных или с участием государственного капитала, а также районных или городских.

На данный момент готовится следующее заседание ЦИК, которое пройдет 28 августа. Его посвятят вопросам работы со СМИ на время избирательной кампании. Традиционно будет сформирован наблюдательный совет по информационным спорам. Министру информации предложен предварительный список кандидатур. Этот орган возглавит первый заместитель министра информации Павел Легкий.

В конце августа местные органы власти должны принять решение, в котором предусмотреть, какие места запрещены для организации пикетов по сбору подписей. Лидия Ермошина напомнила, что на выборах действует порядок: подписи можно собирать везде, кроме мест, специально запрещенных местными властями. Кроме того, на сайтах местных исполнительных и распорядительных органов открыта специальная рубрика, касающаяся выборов 2019 года. Там опубликовано время и место приема документов по выдвижению представителей в составы окружных избирательных комиссий.

Глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года. 6 августа на заседании ЦИК утверждены календарные планы парламентских выборов. Все важнейшие события избирательной кампании будут освещаться на информационном ресурсе ВЫБОРЫ-2019 (http://vybary2019.by).-0-

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