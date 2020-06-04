Взаимодействие Беларуси и Испании обсудили в телефонном разговоре главы МИД

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей состоялся сегодня по инициативе испанской стороны. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о предпринимаемых в их странах мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Владимир Макей поблагодарил испанские общественные организации и семьи за поддержку в реализации программ по линии чернобыльского сотрудничества.

"Министры сделали акцент на развитии белорусско-испанского политического диалога и на основных направлениях торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и ЕС", - отметили в МИД.-0-