Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось в Вене

7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Взаимодействие Беларуси с Европейским союзом, в том числе в контексте председательства Австрии в ЕС, обсуждено в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данные вопросы в числе других рассматривались 5-7 декабря во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Австрию. Он принял участие в ежегодной конференции инициативы ЕС "Восточное партнерство". В этом году конференция проводится в рамках председательства Австрии в Совете ЕС и посвящена теме "Укрепление экономики для создания более крепкого общества. Инвестирование в людей для устойчивого роста".

Заместитель министра иностранных дел Беларуси принял участие во встрече глав делегаций стран партнерства с европейским комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом и федеральным министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсл. Состоялось обсуждение актуального состояния и перспектив взаимодействия стран-партнеров с Евросоюзом.

Олег Кравченко провел встречу с руководителем политической секции Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александром Маршиком, на которой обсуждены белорусско-австрийские отношения и взаимодействие Беларуси с Европейским союзом.

С сопредседателем белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, руководителем секции Федерального министерства дигитализации и экономической политики Австрии Францем Вессигом проведен промежуточный анализ итогов выполнения договоренностей, достигнутых в ходе 14-го заседания, состоявшегося в январе этого года.

Олег Кравченко также провел встречи с руководством некоторых австрийских аналитических центров, занимающихся исследованиями в области международных отношений и международной безопасности. В частности, ситуация в регионе и мире, перспективы развития взаимодействия белорусской стороны с международным аналитическим сообществом обсуждены с президентом аналитического центра "Международный институт мир", бывшим председателем фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европейского парламента Ханнесом Свободой, а также с президентом Института политики безопасности, депутатом Национального совета Австрии Маркусом Чанком и научным директором данной аналитической структуры Александром Дубовым.-0-