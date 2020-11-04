Взаимодействие Беларуси с ВОИС в последние годы активизировалось

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Таном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Встреча состоялась в штаб-квартире ВОИС. Юрий Амбразевич поздравил Дарена Тана с назначением на должность руководителя ВОИС и подчеркнул практическую значимость сотрудничества Беларуси с организацией по всему спектру вопросов охраны интеллектуальной собственности. Стороны положительно отметили существенную активизацию взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердили взаимную готовность расширять сотрудничество с акцентом на поддержке инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, а также развитии в Беларуси системы досудебного урегулирования споров в области ИС.

Беларусь 22 октября 2020 года присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, что стало очередным практическим шагом страны в обеспечении прав людей с нарушениями зрения. Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности проводят работу по присоединению Беларуси к Гаагскому соглашению ВОИС, что позволит стать полноправным участником международной системы регистрации промышленных образцов. Организация оказывает Беларуси практическую помощь в развитии системы интеллектуальной собственности.-0-