Взаимодействие стран СНГ по экспортному контролю обсудят 10 декабря в Москве

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в области экспортного контроля и нераспространения" состоятся 10 декабря в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече участники консультаций намерены обсудить последние изменения в национальных системах экспортного контроля, а также многосторонние механизмы экспортного контроля (режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, Группу ядерных поставщиков, Комитет Цангера).

Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ также обменяются мнениями по проблематике резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, борьбе с распространением оружия массового уничтожения.-0-