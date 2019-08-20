Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Великобритании расширяется - Макей

20 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Великобритании расширяется. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии, сообщили корреспонденту БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД подчеркнул весомый вклад Фионны Гибб в развитие белорусско-британских отношений. Владимир Макей обратил внимание на расширение взаимодействия Беларуси и Великобритании в политической, торгово-экономической и других сферах, обмен визитами высокого уровня.

Кроме того, на встрече были обсуждены состояние и перспективы двусторонних контактов, включая планы по организации совместных мероприятий.-0-