За ВНС предлагают закрепить в новой Конституции статус высшего представительного органа страны

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание в новой Конституции может получить статус высшего представительного органа страны. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи главы государства с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из главных новшеств проекта новой Конституции Беларуси - это наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом. Его проведение давно стало традицией, а теперь его функции и полномочия будут закреплены в Основном законе страны.

"Планируется, что это будет высший представительный орган нашей страны. Соответственно, должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Про это мы говорили достаточно много, потому что в четко выстроенной структуре государственной власти в нашей стране появляется новый орган и он должен быть интегрирован в нашу структуру", - сказала Наталья Кочанова.

"Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что у нас вся власть принадлежит народу и, конечно, народ должен определять ключевые моменты в истории и развитии нашей страны", - добавила председатель Совета Республики.

В числе полномочий Всебелорусского народного собрания, рассказала спикер верхней палаты парламента, могут быть некоторые кадровые вопросы, возможность отменить решения госорганов. "У этого государственного органа будут серьезные полномочия", - добавила Наталья Кочанова.-0-

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