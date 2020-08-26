Заднепряный о забастовках: разрушить нашу страну - это самое простое

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовки и остановка производств приведут к разрушению белорусской экономики. На это обратил внимание председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Почему нельзя бастовать, останавливать производства? Экономика - фундамент. Разрушить нашу страну - это самое простое. Давайте наступим себе на собственную гордыню и будем слушать друг друга. Не только пытаться, чтобы нас услышали, но и слушать других. Тогда мы достигнем консенсуса", - убежден политик.

Председатель оргкомитета Гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ в свою очередь подчеркнул, что сейчас необходимо остановить эскалацию конфликта в обществе, риторику ненависти и вражды. По его мнению, дискуссия в стране свелась к взаимным обвинениям и делению людей на два лагеря. Он считает, что сейчас первостепенное внимание надо уделить экономике.-0-