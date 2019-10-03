Захарчук: в интересах Беларуси и России - наращивать недискриминационные экономические связи

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общих интересах Беларуси и России - наращивать взаимовыгодные и недискриминационные отношения на торгово-экономическом треке. Такую точку зрения выразил заместитель начальника управления России белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Захарчук, выступая сегодня на консультациях Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси и Совета молодых дипломатов МИД Российской Федерации, которые проходят в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что представляет управление, которое курирует весь комплекс двусторонних отношений с Российской Федерацией, в том числе в региональном разрезе. В частности, это и тема интеграционной повестки дня по линии Союзного государства. "На сегодняшний день эта тематика приоритетная в белорусско-российских отношениях и является предметом дискуссий на разных уровнях, как в Беларуси, так и в России", - сказал Владимир Захарчук.

Он обратил внимание, что нет ни одной сферы, в которой Беларусь и Россия не имели бы долгосрочных партнерских связей. Тесный двусторонний диалог осуществляется в политической, экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и научно-инновационной областях. Регулярно встречаются главы государств, руководители правительств и министерств. Поддерживаются контакты между профильными ведомствами в рамках совместных комиссий и межотраслевых рабочих групп, на уровне отдельных регионов и субъектов хозяйствования.

"Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга на важнейших международных площадках ООН, ОБСЕ и других. Мы совместно развиваем такие интеграционные проекты, как Союзное государство, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС", - отметил Владимир Захарчук.

По его словам, традиционно заметное место в двусторонних отношениях занимает экономическая проблематика. "На долю России приходится почти 50% объема внешней торговли Беларуси со всеми странами мира, а, согласно российской статистике, наша страна устойчиво занимает четвертую позицию по объему товарооборота в списке торговых партнеров России. Поэтому в наших общих интересах - обеспечивать позитивные тенденции, наращивать взаимовыгодные и недискриминационные отношения на торгово-экономическом треке", - заявил замначальника управления.

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