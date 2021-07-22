Захарова: беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси, в том числе в экономике. Ее представители являются несамостоятельными фигурами: они выполняют заказы зарубежных кураторов. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Представители белорусской эмиграции не предлагают конструктивной, объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Мало того, они еще игнорируют предпринимаемые Минском шаги, например по конституционной реформе, что чрезвычайно важно для государства. Наоборот, как мы это видим (и это не только теоретические измышления, а как раз анализ фактов), они делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике. Чего только стоят заявления и призывы к западному сообществу о введении новых санкций в отношении Беларуси и белорусской экономики, граждан этой страны. Это что, служит консолидации общества? Это что, выгодно Беларуси как государству? Это что, часть реализации национальных интересов?" - сказала Мария Захарова.

"Мы считаем, что лица, призывающие к ужесточению санкций против собственной страны и собственного народа, вряд ли имеют политическое будущее, - заявила официальный представитель МИД РФ. - Мы полагаем и исходим из того, что только белорусские граждане и их законные представители, а не самозваные лидеры демократических сил (как они себя называют и как их называют их западные кураторы) вправе решать судьбу своей страны".

"Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси, которые сейчас находятся за ее пределами, стоят силы, совершенно с Беларусью не связанные, - обратила внимание Мария Захарова. - Не просто стоят, а полностью организуют все: быт, деятельность, финансирование, протекцию, политическую активность. То есть говорить-то надо не о самостоятельностях политических фигур, которые представляют ту или иную часть (большую или небольшую) белорусского общества, а о тех силах за пределами Беларуси, которые рекрутировали из рядов граждан Беларуси выгодные им фигуры для проведения собственной повестки".

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что у Москвы нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. "Внутренние процессы в Беларуси - это внутрибелорусские процессы. Эта фраза достаточно громоздкая, но при этом она одновременно очень конкретная", - указала она.-0-

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