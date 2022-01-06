Захарова главе МИД ФРГ: НАТО должно заплатить за преступления в Сирии, Ираке, Ливии, Югославии

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У НАТО нет общих ценностей, есть только колониальные замашки, и альянс должен заплатить за свои преступления в Сирии, Ираке, Ливии, Югославии. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

Публикация стала ответом на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что действия России в связи с событиями в Казахстане должны иметь конкретную цену. По ее мнению, единственный выход из кризиса - диалог, а "сила трансатлантического альянса не в танках и ракетах, а в сплоченности для защиты закона и общих ценностей".

"У трансатлантического альянса нет ни общего закона, ни общих ценностей. Все только на словах, - констатировала Мария Захарова. - Да и слова давно не соотносятся с вкладываемым в них смыслом. Вместо этого есть гегемонизм и колониальные замашки, диктат сильных и безволие слабых. Члены этого "альянса" давно перестали быть свободными даже в принятии собственных решений".

Представитель МИД РФ напомнила, как посол США не так давно в буквальном смысле угрожал правительству Германии в случае продолжения участия в "Северном потоке - 2". "Вспомним, как за спиной у Парижа его трансатлантические союзники разорвали сделку Франции с Австралией по военно-техническому сотрудничеству, - продолжила она. - Вспомним, как США, Британия и Австралия создали тройственный альянс, даже не уведомив ближайших партнеров по "альянсу". Вспомним, как Вашингтон потребовал мзду с членов НАТО за обеспечение их безопасности. Вспомним, как разругались с Польшей, у которой свое видение собственного будущего. Вспомним, как травили Венгрию, которая решилась на заключение выгодных ей контрактов. Вспомним противоречия Франции и Германии по энергетике и климату, Великобритании и Франции по миграции. Список бесконечный".

"Ну и апофеозом разрозненности и эгоизма трансатлантистов, на мой взгляд, стала история с вакцинами, когда каждый в этом "альянсе" перетягивал одеяло на себя, забыв не то что о высоких ценностях, но и о простой человечности", - подчеркнула Мария Захарова.

"О каких ценностях может беспокоиться Берлин, если краеугольный камень демократии - свобода СМИ и непрепятствование распространению информации - попран им, в частности, в ситуации с ограничением и блокировкой работы RT DE?" - задала она риторический вопрос.

По мнению представителя МИД РФ, единственной ценностью для НАТО стало стремление к расширению. "Если говорить об административном воплощении "альянса" - НАТО, то мания расширения, проявившая всю злокачественность гегемонизма, стала единственной ценностью, которую охраняют как объект наследия", - указала она.

"Что касается "цены", то трансатлантический альянс должен показать пример и заплатить "свою цену" за собственные преступления: от Ирака до Ливии, от Югославии до Сирии. Как расплатятся, так могут приступать к чужим счетам. А пока своих накопился вагон и маленькая тележка", - заявила представитель МИД РФ.

"Пока что по гамбургскому счету платит только европейский бизнес, пострадавший от навязанных Евросоюзу трансатлантической надстройкой санкций", - резюмировала Мария Захарова.-0-