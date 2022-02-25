Захарова о санкциях: у Путина и Лаврова нет счетов за рубежом

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У Президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова нет счетов за рубежом. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.
"Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство Королевства. Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?" - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.-0-